¡Ú´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁê¼ê¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¿´¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò»úËë¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìºý¡£º£²ó¤ÏÃø¼Ô¤Î¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¡×
´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï1¤Ä¤Ç¤âÇ¯Îð¤¬¾å¤Ê¤é·É¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯Ä¹¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ·É¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢¤¿¤È¤¨²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¸ì¤ò»È¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Ç¤â¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¡×¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤ä½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¼ºÎé¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬1ºÐ¤Á¤¬¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯¾å¤Î¿Í¤Ë·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¼ºÎé¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ç¯Îð¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ç¯Îð¤òÊ¹¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÄ¶»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ç¥Ã¥µ¥ê¥¨¥è¡©¡Ê몇 살이에요¡©¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ÇÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥ç¥Ã¡Ê몇¡Ë¡×¤Ï¡Ö²¿¡×¤Ç¡Ö¥µ¥ê¥¨¥è¡©¡Ê살이에요¡©¡Ë¡×¤¬¡ÖºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤¬Åú¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö25ºÐ¤Ç¤¹¡Ê¥¹¥à¥ë¥¿¥½¥Ã ¥µ¥ê¥¨¥è¡¿스물다섯 살이에요.¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖºÐ¡×¤Ï¡Ö¥µ¥ë¡Ê살¡Ë¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¹¡×¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥è¡Ê이에요¡Ë¡×
¢¨¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¡Ö²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Â³¤¤¤Æ2¤ÄÌÜ¡£´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¤¡¢Ä¾ÀÜÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯ÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¾Îñ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¯Îð¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ß¥ç¥ó ¥Ë¥ç¥ó¥»¥Ë¥¨¥è¡©¡Ê몇 년생이에요¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Åú¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¯¥Ù¥¯¥¯¥·¥à ¥Ë¥ç¥ó ¥»¥ó¥¤¥¨¥è¡¿천구백구십 년 생이에요.¡Ë¡×¤ÈÀ¾Îñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼Æó·å¤Î¡Ö90Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡Ê¥¯¥·¥à ¥Ë¥ç¥ó ¥»¥ó¥¤¥¨¥è¡¿구십 년 생이에요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÇ¯¡×¤Ï¡Ö¥Ë¥ç¥ó¡Ê년¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¡¦À¸¡×¤Ï¡Ö¥»¥ó¡Ê생¡Ë¡×
90Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤é¡ÖÇ¯Îð¤Ï34ºÐ¤À¤Í¡×¤ä¡Ö»ä¤Ï89Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¸åÇÚ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡Ö¾¼ÏÂ²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ä¡ÖÊ¿À®²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ¹¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯Îð¤Ï¿ô¤¨Ç¯¡© ËþÇ¯Îð¡©
´Ú¹ñ¤ÇÇ¯Îð¤ò¸À¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¿ô¤¨Ç¯¡×¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤ò¡Ö1ºÐ¡×¤È¤·¡¢¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë1ºÐ¤º¤Ä²Ã»»¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯6·î¤ËË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖËþÇ¯Îð¡×¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤ò¡Ö0ºÐ¡×¤È¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤´¤È¤Ë1ºÐ¤º¤Ä²Ã»»¡Ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏËþÇ¯Îð¤Ç¤ÎÉ½µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤È¤Þ¤À¡Ö¿ô¤¨Ç¯¡×¤ÎÇ¯Îð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¡Ö¿ô¤¨Ç¯¡×¤Ê¤Î¤«¡ÖËþÇ¯Îð¡×¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö²¿Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¡Ö¥ß¥ç¥ó ¥Ë¥ç¥ó¥»¥Ë¥¨¥è¡©¡×¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
£ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×
3¤ÄÌÜ¤¬¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÇ¯Îð¤ÎÊ¹¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¡Ö¥è¥ó¥»¥¬ ¥ª¥Ã¥È¥± ¥Æ¥»¥è¡©¡Ê연세가 어떻게 되세요¡©¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÃúÇ«¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥ß¥ç¥Ã¥µ¥ê¥¨¥è¡©¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ÎÊ¹¤Êý¤Ï¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥è¥ó¥»¥¬ ¥ª¥Ã¥È¥± ¥Æ¥»¥è¡©¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯Îð¤¬1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Ê¤é¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤ë
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤È¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ë¡¢´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¸ý¸µ¤ò¼ê¤Ç¾¯¤·±£¤·¤Ê¤¬¤é°û¤à¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤ËÎÙ¤ÎÀÊ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÊý¤È°ìÇÕ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤¬¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤â´²ÍÆ¤Ç¤¹¡£
·É¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÎé¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡ª
¤Ç¤â¡¢·É¸ì¤ÇÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´Ú¹ñ¤ÎÊý¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊ¸²½¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤äÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ÏÃíÌÜ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£