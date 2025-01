女優広末涼子(44)が17日、インスタグラムを更新。ニット姿を披露した。

広末は大胆に背中が大きく開いた、黄色のニット姿を投稿し「今週もおつかれさまでした 寒い日が続きますが、どうか良い週末をお過ごしください I'm looking forward to Taiwan in March」とフォロワーへ呼びかけ、3月29〜30日に台湾・高雄で開催される音楽フェス「大港開唱 Megaport Festival」への出演に期待を寄せた。

この投稿にフォロワーからは「素敵です 疲れが吹っ飛びました!」「キレイです」「いつも素敵です」とコメントが寄せられている。