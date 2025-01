1月18日、BE:FIRSTのSOTAが24歳の誕生日を迎える。SOTAといえば高いラップスキルでBE:FIRSTの楽曲を支えるメンバーの一人。一方で、世界大会で4度の優勝を果たしているダンススキルは言わずもがな超一流で、スキルフルなダンスを披露したり、振り付けを手掛けたりと、今やダンスボーカルグループ界隈でその名を轟かせている存在でもある。そこで、記念すべき誕生日に、SOTAのダンスに視点を当てて1年を振り返ってみたい。

まず、この1年間BE:FIRSTはワンマンライブやフェス、イベントを精力的に行なってきた。そこで改めてSOTAのダンスのレベルの高さに圧倒された人は多いだろう。ワンマンライブとしては2024年3月、4月に『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』を開催。さらに現在も2024年12月21日からスタートしたドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の真っ最中だ。ちなみに、SOTA誕生日当日は福岡公演が行なわれる予定で、多くのBESTY(BE:FIRSTのファンの呼称)が彼の誕生日を祝うのだろう。そして、こうしたワンマンライブだけでなく、数え切れないほどのイベントやフェスにも出演してきた。『VIVALA ROCK 2024』、『JAPAN JAM 2024』、『バズリズム LIVE -10th Anniversary-』、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』、『SUMMER SONIC 2024』と、様々なフェスやイベントでBE:FIRSTのパフォーマンスを見れた1年だったはずだ。ワンマンライブという“ホーム”だけでなく、ある種“アウェイ”でもあるフェスやイベントでもSOTAのダンスのすごさを伝えてきたのだ。

それだけに留まらず、この1年のSOTAは地上波のテレビ番組で踊ることも多く、さらに広い層に自身のダンススキルを示してきた。まず2月11日放送の『関ジャム 完全燃SHOW』(現・『EIGHT-JAM』/テレビ朝日系)にSOTAがソロで出演。共演した三浦大知とyurinasiaから「音楽をダンスに落とし込んでいる」、「わかりやすさと深さが共存している」と評価を受けていただけでなく、自身も振り付けをする際の考え方を解説して、スタジオにいる出演者たちを唸らせていた。

5月27日には『THE DANCE DAY』(日本テレビ系)のハーフタイムショーに出演。『D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA』でも披露された「Back On The Stage」をRIEHATAとともにパフォーマンスしていたが、あまりのレベルの高さに大歓声が巻き起こっていた。

そして、6月23日には『あの頃からわたしたちは』(日本テレビ系)に出演。2023年末に放送された番組の第二弾として、同じ地元でダンスを通して切磋琢磨してきたKing & Prince 髙橋海人、KAITA、Miyuと語ったり、踊ったりしているシーンが放送された。その後、Miyuは別仕事のため出演を見合わせることになったが、髙橋、KAITAとともに7月6日放送の『THE MUSIC DAY 2024』(日本テレビ系)に出演することも決定。それに向けて、SOTA、髙橋、KAITAの3人で食べ歩きをしつつ、SOTAが通っていたスタジオで練習し、スクールのキッズダンサーたちとのコラボレーションも見せてくれたのだった。

また、10月7日放送の『その道のプロが選ぶ本当のNo.1 プロフェッショナルランキング』(TBS系)ではSOTAが1位に選出。スタジオで生パフォーマンスを披露して、大きな拍手を浴びていた。同番組内で、仲宗根梨乃が「(SOTAのダンスは)ダンスを知らない方が見ても伝わる」と言っていたがまさにその通り。だからこそ、これだけ多くの番組がSOTAのダンスに注目しているのだろう。

もちろん、ラップやステージを盛り上げる力も十二分に持ち合わせているSOTA。かと思えば、YouTubeのバラエティ企画などではやんちゃで天然な一面が見えたり、意外とツッコミが鋭かったりと、その多面性も彼の魅力の一つだ。そんなSOTAは、今年1年もきっと多くの人を虜にしていくはずだろう。さらに大きく飛躍していくであろうSOTAに注目し続けたい。

(文=高橋梓)