¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬¼¨¤·¤¿¾åÁØÉô¤Ø¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡× ÃæµïÀµ¹¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¶É°÷¤ËÀâÌÀ¤Ê¤·
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¥Õ¥¸´´Éô£Á»á¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤ÏÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ï¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô²ñ¡¢ÅìµþÊüÁ÷µ¼Ô²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÂÄê¡£Æ°²è»£±Æ¤äÇÛ¿®¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤·¤¿°Ê¾å¤Î²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¡×¤òÏ¢È¯¤·¡¢¡ÖÅö»ö¼Ô´Ö¤Î¼éÈëµÁÌ³¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×¤ò½â¤Ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡£¤½¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤âÆüÊÛÏ¢¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢£Á»á¤Î´ØÍ¿¤ÏÈÝÄê¡£½÷À¥¢¥Ê¤òà¾åÇ¼á¤¹¤ë°û¤ß²ñ¤¬¾ï½¬Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶ÉÆâ¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿Æ±¶É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë°ìÊâ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀâÌÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤â¤É¤«¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ï¼Ò°÷¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¸ø³«¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤â¿¿Ùõ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¿¿Ùõ¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾åÁØÉô¤Ë¤â¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÊóÆ»¸å¡¢¶É°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µÜ»Ê¥¢¥Ê¤¬²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡£µÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤·¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤â¿®Íê¤¬¤È¤Æ¤â¸ü¤¤¡£¾åÁØÉô¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Äà²þ³×ÇÉá¤ÎµÞÀèË¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µÜ»Ê¥¢¥Ê¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¶ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²¾Ì¾¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö»ä¤â£Á¤µ¤ó¤Ëà¸¥¾åá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥Ê¤ÎÆÃÄê¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤ÏàÈÈ¿ÍÁÜ¤·á¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤µÜ»Ê¥¢¥Ê¤ÏÆ±Î½¤ä¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¯»Ñ¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æ±¶É¤Î¹¹ð±Ä¶ÈÉôÂâ¤ÏÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÆÌÅÅ¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÌÄ¤Ë¤â¶á¤¤À¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯¶É°÷¤¬ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£