ÅÄÃæ¾Âç¤Îµð¿Í¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿±¦Éª¤Î¾õÂÖ¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¡ÖÂçÂÎ¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´¨¤¤»þ´ü¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²Æì¤Ê¤Î¤«¡¢£³·î¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤Þ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£ÓÈÉ¥¹¥¿¡¼¥È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢µÜºê¤Ç¤Ï¡¢Åª³Î¤Ê»ØÆ³ÎÏ¤Ç¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£¶¡Ë¤ËÂ÷¤¹Êý¿Ë¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï£±·³¤ÎÊý¤Ç°ì½ï¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²óÉü¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤âÄ´À°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£°¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤Î·Ð¸³¡¢¼ÂÀÓ¤È¤â¤ËÈ´·²¤Î±¦ÏÓ¤Î´°Á´Éü³è¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¿ûÌî¤¬È´¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤½¤³¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£