¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡Û°ðÅÄ¹ÀÆó £´¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤ÇÍ½ÁªÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Çµ¡Ö¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£°¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£¶£Ò¤ò£´¥«¥É¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢Í½Áª£´°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¤¢¤È¤Ï°ÂÄêÈÄ¼¡Âè¤Ç¥Á¥ë¥È¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£±£±Í¥½Ð£´£Ö¡£¤¿¤À¡¢£²£°£²£²Ç¯£µ·î¤ËÍ¥½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï£µÀáÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¹¾¸ÍÀî¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£½àÍ¥¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆÀ°Õ¤ÎÂ®¹¶¤Ç¹¥ÁêÀÉü³è¤òÁÀ¤¦¡£