¥Õ¥¸ÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¡Ö£Î£å£÷£ó¡¡¦Á¡×Ãæµï¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥Õ¥¸¼ÒÄ¹²ñ¸«¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£±£·Æü¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤é¤¬Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤ÏÃæµï¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸Â¦¤ÏÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î£²£°£²£³Ç¯£¶·î½é½Ü¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¡×¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ËÈë»ö°Æ¤È¤·¤Æ±£¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤º»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¡×¡Ö½÷À¤Î¿´¿È²óÉü¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òºÇÍ¥Àè¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¸½ºß¤Î°ìÏ¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤¬ÊÌ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¦Á¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«ÆâÍÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¸¤¬Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£