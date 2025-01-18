¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¹á·îÂç²ð 16Ç¯¤Ö¤êÅöÃÏÍ¥½Ð¤Øà°ì·â»ÅÍÍáÄ´À°¤â¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¥Ñ¥ó¥ÁÍß¤·¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÁÏ´©£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏÆÀ°Õ¤Îà°ìÈ¯¡í¤³¤½¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹á·îÂç²ð¡Ê£µ£µ¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¤¬¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤ÆÇòÀ±¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£·ÁöÃæ£µÁö¤Î½®·ôÍí¤ß¤È¡¢Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¦¡£ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¡¢½ÐÂ¤È¾å¤Ï¤¤¤ë¤±¤ÉÀï¤¨¤ëÂ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Ô¤Â¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£µ¹æÄú¡£¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¥Ñ¥ó¥ÁÍß¤·¤¤¤Î¤ÇÄ´À°¤Ï¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¿¤Ó´ó¤ê¤ÎÄ´À°¤â¼¨º¶¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¹ë²÷Àï¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤Ï£²£°£±£°Ç¯£±£²·î°ÊÍè¤Î¥Ù¥¹¥È£¶Æþ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£