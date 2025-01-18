ÃÏ¸µ¤Çµ¤ÇÛ¾å¾º¤òÁÀ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Âç²ì¹­¹¬

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡Âç²ì¹­¹¬¡Ê£µ£·¡á»³¸ý¡Ë¤Ï½éÆü£¶£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¡£ÁêËÀ£±£·¹æ¤Ï¡¢Ç¯¤Þ¤¿¤®³«ºÅ¤ÇÌøÀ¥¶½»Ö¤¬Í¥½Ð£¶Ãå¤Î¶á¶·¹¥Ä´µ¡¡£¡Ö¾è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡£Â­¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯¤Ï£µ·î¤È£··î¤Ë£Æ¡£º£Ç¯¤Ï£Âµé¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ö¸ÎÅÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¾¡Î¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£

¡¡ÄÌ»»£¸£²£Ö¡¢£Ç­µ£³£Ö¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼Ô¡££±£¸£Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÅöÃÏ¿åÌÌ¤Ç¡¢´¬¤­ÊÖ¤·¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£