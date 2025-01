ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月17日(金)の放送では、18日(土)、19日(日)におこなわれる大学入学共通テストを受ける受験生にエールを送りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

1986年生まれ、京都府出身のこたけさん。2009年に香川大学法学部を卒業後、立命館大学法科大学院を修了。愛媛県での司法修習を経て2012年に東京弁護士会に登録。現在は現役弁護士芸人という肩書で、ピン芸人として活動中です。「R-1グランプリ2023」では復活ステージで視聴者投票1位となり、ファイナリストに選ばれました。こもり校長:さぁ、ついに! いよいよ明日から、大学受験生にとっては大事な2日間の「大学入学共通テスト」が始まる。ここがある種、受験生の別れ道になると言うか、大きな分岐点になるからこそ、我々もすごくソワソワするし。こたけ先生:確かに。こもり校長:みんなが全ての力を出し切れたらいいな、なんて思うよね。アンジー教頭:そうだね。本当にみんなよく頑張ってるよ! ずっと(受験生リスナーの声を)聞いていたからさ。でね、ここの「応援部」(の掲示板)に書き込めなかった生徒もきっといると思う。まっすぐに頑張ってさ。でも、本当にそのみんな一人ひとりがちゃんと成果を出して、報われる結果になってほしいなと思っています!こもり校長:ということで、こたけ正義感先生! 共通テスト……当時は「センター試験」でしたが、前日の夜はどんなふうに過ごしていたか覚えてますか?こたけ先生:みんな今まさにそうだと思うけども、前日の夜は明日の準備だけをして、“早く寝ようかな〜”ぐらいの気持ちでいた。今日できることって、もう本当に限られているけど、僕からのアドバイスとしては、明日の試験前に各科目5分とか10分とか、自分の机で“復習しようかな”みたいな時間があるから、そのときに焦って「あれ、何やったっけ……?」って焦らないように!「これだけは確認する!」っていうものを、今日のうちに決めといたほうがいいと思います。アンジー教頭:なるほどね!こたけ先生:自分が普段使っている「まとめノート」とか、使っている参考書とか、そんなに時間がかからない、5分とか1分ぐらいで確認できるものだけ準備しておけば、当日“それを見てれば落ち着く”みたいなのがあるから、その準備だけしておくのがいいかもしれない」こもり校長:試験前の5分とかで「何を確認しよう?」「あれが確認できていなかった」みたいな不安が(来るかもしれないから)。こたけ先生:そういうふうには絶対ならない。もう、そこでは新しいことは覚えられないから、“自分が一番ミスりやすいものを1つ”とか、本当に1分で見れるものだけ準備しておいて、お守りとして持っておくのがいいかもしれない。こもり校長:あと、もしかしたら今この「応援部」を聴いてくれてる受験生で、明日本番だけど寝れないっていう生徒も……こたけ先生:いっぱいいると思う。けど、(ぐっすり)寝れなくてもいい! 明日アドレナリンがめっちゃ出るから(笑)。集中はできるので、寝れなくても焦らない! ゆっくり横になっていれば、当日迎えられるから大丈夫!こもり校長:うん! だからもう、今はきっと、緊張とプレッシャーとソワソワでどうにもならない、みたいな状態だとは思うけども、今、こたけ正義感先生が言ってくれたみたいに、絶対に明日は必ず来るし、今の自分のできる全力を出すのみだから。落ち着いて、安心しながら、今夜は夜を迎えてもらいたいなと思います!こもり校長:耳だけ貸してほしい。きっと、今どんなに周りの人に“頑張れ”って言われても、“大丈夫”って言われても、それでも不安に思いながら、今机に向かい、参考書に向かい、もがいてる。そんな受験生がいると思う。明日が来る。不安もいっぱいあると思う。孤独に押しつぶされそうになっていると思う。不安で、「ここで失敗したらどうしよう?」って。「未来がなくなってしまうんじゃないか……」「夢がなくなっちゃうんじゃないか……」など、やっぱりそんな不安にかられながら、今も頑張っている受験生がいると思う。だからこそ君に届けたい。絶対に大丈夫だよ。君ならできる。この想いが、どうにか届いてほしい! 君は1人じゃないよ。周りにいるみんなが君にエールを送っている。大丈夫、絶対できるから。何度でもここから言う。君は大丈夫! 頑張って!!



