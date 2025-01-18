今日の歴史（１月１８日）
１８９８年：大韓帝国が米国人のコールブランとボストウィックに電気・鉄道・電話の敷設権を許可
１９０５年：大韓帝国が貨幣条例を公布し日本貨幣の流通を承認
１９４９年：英国と国交回復
１９５２年：李承晩（イ・スンマン）大統領が沿岸水域保護のために「李承晩ライン」を宣言
１９５４年：独島に「韓国領土」の標示を設置
１９６４年：済州島の夜間通行禁止解除
１９７４年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が南北相互不可侵協定締結を提案
１９８５年：民主化推進協議会を主軸に保守政党の新韓民主党（新民党）が誕生
２００１年：韓米が在韓米軍地位協定（ＳＯＦＡ）改定案に公式署名
２０２１年：前大統領の朴槿恵（パク・クネ）氏らへの贈賄罪などに問われたサムスングループ経営トップのサムスン電子副会長、李在鎔（イ・ジェヨン）被告の差し戻し控訴審で懲役２年６カ月の実刑判決 ※李被告は法廷で拘束され、再収監された
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９０５年：大韓帝国が貨幣条例を公布し日本貨幣の流通を承認
１９４９年：英国と国交回復
１９５２年：李承晩（イ・スンマン）大統領が沿岸水域保護のために「李承晩ライン」を宣言
１９５４年：独島に「韓国領土」の標示を設置
１９６４年：済州島の夜間通行禁止解除
１９７４年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が南北相互不可侵協定締結を提案
２００１年：韓米が在韓米軍地位協定（ＳＯＦＡ）改定案に公式署名
２０２１年：前大統領の朴槿恵（パク・クネ）氏らへの贈賄罪などに問われたサムスングループ経営トップのサムスン電子副会長、李在鎔（イ・ジェヨン）被告の差し戻し控訴審で懲役２年６カ月の実刑判決 ※李被告は法廷で拘束され、再収監された
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