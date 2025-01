巨匠がまた一人、この世を去ってしまった。『ツイン・ピークス』や『マルホランド・ドライブ』などの作品で知られる監督デヴィッド・リンチが78歳で死去したことが1月16日(現地時間)に遺族から発表された。彼は昨年、喫煙による肺気腫を発症したと告白していた。

参考:『イレイザーヘッド』『ブルーベルベット』“カルトの帝王”デヴィッド・リンチ、78歳で死去

突然の別れに他の監督たちや俳優らも追悼の意を表している。自身の半生にインスパイアされて監督した『フェイブルマンズ』にてリンチにジョン・フォード役として出演してもらったスティーヴン・スピルバーグは、彼を「手作り感溢れる映画を監督した、唯一無二の先見の明のある夢想家」と称し、「世界はこのような独創的でユニークな声を失うことになるだろう」と声明にて綴った。

『アポロ13』などで知られるロン・ハワードは自身のXに「心と魂に従い、過激な実験が忘れられない映画を生み出すことを証明した、優雅な男。そして恐れを知らない芸術家」と彼を讃え、追悼。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで知られるジェームズ・ガン監督は「私たちに多くのインスピレーションを与えた」とXにて投稿し、『ガンモ』の監督ハーモニー・コリンはリンチに対し「アメリカの荒々しさの残火を吸収した、一世代に一度の才能だ」とIndieWire誌に語った。

そしてもちろん、彼と共に仕事をした俳優陣もさまざまな場で追悼の言葉を残している。リンチの監督作『ワイルド・アット・ハート』に出演したニコラス・ケイジは、リンチを「この時代、そしていつの時代でも最も偉大なアーティストの一人」と語ったうえで「勇敢で、聡明で、ユーモアに溢れた異端者でした。映画の現場でデヴィッド・リンチと仕事をしたときほど楽しかったことはない。彼はこれからもずっと貴重な存在です」と、Deadline誌でのインタビューで想いを明かしている。

『ブルーベルベッド』や『デューン/砂の惑星』『ツイン・ピークス』に出演したカイル・マクラクランは自身のInstagramにて「私のキャリア、そして実際のところ人生そのものが彼のヴィジョンのおかげです」と投稿。「世界が素晴らしいアーティストを失った一方、私は自分に未来を想像させ、自分では決して思いつかなかった世界を旅させてくれた大切な友人を失いました」とコメントしている。

同じく『ツイン・ピークス』に出演したララ・フリン・ボイルはDeadline誌に対し「映画界の真のウィリー・ウォンカが逝ってしまった。彼と一緒に仕事ができるということは、黄金のチケットを手に入れたようなもの。彼がいなくなってしまうことが、本当に寂しい」と語った。

『マルホランド・ドライブ』で主演を務め、リメイク版『ツイン・ピークス』にも出演したナオミ・ワッツも、自身のInstagramにて「心が砕けそうです」という言葉に加え「彼がいなければ世界は同じではありません。彼のクリエイティブな指導は力強く、彼が私を有名にしてくれたのです。10年も業界に入ろうと、オーディションに右往左往して大変だった時。ようやく私は、好奇心旺盛で光を放ち、まるで異なる時代の言葉を話すかのような……私を笑顔にさせ、安心させる一人の男の前に座りました。どうやって彼は、埋もれていた私を見つけることができたのか。私ですら、自分のことを見失っていたあの時に」と、リンチと初めて出会った時のことを綴った。

同じく『マルホランド・ドライブ』に出演したローラ・ハリングもInstagramで以下のように追悼している。

「親愛なるデヴィッド、あなたに出会ったすべてのアーティストや人々はあなたの死を悼むでしょう。でも私はあなたが天国で映画を作り、文章を書き、絵を描き、瞑想をしていることを知っています」

●デヴィッド・リンチ監督作が後続に与えた数々の影響

彼の手がけた作品はどれも名が知られており、代表作を絞るのは難しい。それでもやはり、『ツイン・ピークス』は間違いなく彼の代名詞といえる作品なのではないだろうか。出演女優による追悼を先述したが、作品そのものがリンチの後に続く監督たちに与えた影響も計り知れない。

マーク・フロストと共同脚本を手がけた本作は、ツイン・ピークスという平穏な土地を舞台に、女子高生ローラ・パーマーが他殺体として発見されるところから始まる。誰が彼女を殺したのか、そのミステリーを軸に描かれる群像劇は1990年の放送開始と同時に視聴率21.7%を記録し、全米を釘付けにした。1991年まで放送され、終わる頃にはその人気は世界的なものとなり1992年に映画化される。もはや90年代の社会現象の一つと言っても過言でない本作からインスパイアを受けたと感じさせる作品も多い。しかしその影響力の強さを真に感じるのは、放送から30年以上も経った2020年以降、現代の新進気鋭監督にとっても『ツイン・ピークス』がインスピレーションとなっていることである。

2024年のサンダンス映画祭で発表され、北米で5月に期間限定で劇場公開、のちのストリーミングで大ヒットを記録したと言われるA24のホラー映画『I Saw The TV Glow(原題)』も例に漏れない。監督を務めたジェーン・シェーンブルンは2018年に監督デビューを果たした気鋭だが、『I Saw The TV Glow(原題)』が『ツイン・ピークス』や『ツイン・ピークス The Return』の影響を受けていることをIndieWire誌にて語っている。そんなリンチファンを公言する彼らも、彼の死に対し「彼は自分に別の世界を見せてくれた最初の人でした。それは、自分が感じていたけど眠っている時以外に見たことのない、愛と危険の美しい世界でした」とXにて追悼している。

彼らのような影響を受けた監督は、数えきれないほどいるだろう。そしてスクリーンを通して影響を受けた私たち映画ファンも。筆者個人はコロナ禍で、鬼才がYouTube上で淡々と天気予報を報告するだけの動画に何度心をホッとさせられたか、わからない。

動画を再生すれば今でも「おはよう」とこちらに向かって挨拶する彼が本当に亡くなってしまったのか今しがた信じがたい。しかし、この動画の中でも、そして数々の監督作品の中でも、それに影響を受けた若手の作った作品の中でも、リンチは生き続けていく。

(文=アナイス(ANAIS))