¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¤é£Å£Ø£Ö¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡ª¡× ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÂÐ¹³¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç½é³«ºÅ¤Î¡Ö¿·½Õ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÂÐ¹³¥ê¡¼¥°Àï¡×¤¬£±£·Æü¡¢°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£³¥æ¥Ë¥Ã¥È¤º¤Ä¤¬¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î£²¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±°Ì¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡Àï¡Ê£²£³Æü¡¢¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¡£Í¥¾¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î´ÉÍý¤¹¤ë²¦ºÂ¤Î¤¦¤Á£²¤Ä¤Î²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï£³£°Ê¬£³ËÜ¾¡Éé¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¡¤Á¤Ï£²ÅÀ¡¢Éé¤±¤Ï£°ÅÀ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ú¤Ê¬¤±¤Ï£±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ç·×¾¡¤ÁÅÀ¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÉñ²Ú¡õÇòÀîÌ¤Æà¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤¬´äÃ«ËãÍ¥Î¨¤¤¤ë¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×¤È·ãÆÍ¡££±ËÜÌÜ¤Ç¤Ï£Å£Ø£Ö¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬±©Æî¤ËÇÔ¤ì¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤Ç¤ÏÇòÀî¤¬¸þ¸åÅí¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ËÜÌÜ¤ÏÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éñ²Ú¤¬±©Æî¤ò¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££²¾¡¤·¤¿£Å£Ø£Ö¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£´¤ò¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯£±²óÀï¤Ç¤ÏÃæÌî¤¿¤àÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤È¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬Â°¤¹¤ë¡Ö¥Í¥ª¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡×¤ÎÂÐÀï¤¬£±¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾·³¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¤ÎÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡²æ¡¹£Å£Ø£Ö¤ÏÂ¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï²æ¡¹¤Îå«¡¢·Ð¸³¡¢°¦¡¢ÃÎ¼±¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ï¢·¸¤·¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÂÐ¹³Àï£Å£Ø£Ö¤¬ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£