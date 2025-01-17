Çð¤¬25¥·¡¼¥º¥ó¿·ÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½!7ÈÖ¤ä10ÈÖ¤Ï¶õ¤ÈÖ¡¢¿·ÀïÎÏMF¾®Àô8ÈÖ¡¢GK¾®Åç¤Ï25ÈÖ
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï17Æü¡¢25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£7ÈÖ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶õ¤ÈÖ¹æ¡£MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª(¢ª±ºÏÂ)¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡¢10ÈÖ¤â¶õ¤ÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎMF¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)¤¬8ÈÖ¡¢MFÅÏ°æÍý¸Ê(¢«ÆÁÅç)¤¬11ÈÖ¡¢GK¾®Åçµü²ð(¢«¿·³ã)¤Ï25ÈÖ¡¢DF¿ù²¬ÂçÚö(¢«¾ÅÆî)¤Ï26ÈÖ¡¢MF¸¶ÀîÎÏ(¢«FCÅìµþ)¤Ï40ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÂçÂ´ÁÈ¤ÏMFÃæÀîÆØ±Í(¢«Ë¡À¯Âç)¤¬39ÈÖ¡¢MFÃæÅç½Ø(¢«Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤¬37ÈÖ¡¢FW¸Åß·¥Ê¥Ù¥ë»ü±§(¢«Åìµþ¹ñºÝÂç)¤Ï36ÈÖ¡¢DFúÉÅÄÂçÀ¿(¢«ÃæµþÂç)¤Ï44ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1 GK±îÅÄÍÚ¸Ê
2 DF»°´Ý³È
3 DF¥¸¥¨¥´
4 DF¸Å²ìÂÀÍÛ
5 DFÅÄÃæÈ»¿Í(¢«Ä¹ºê/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢)
6 MF»³ÅÄÍº»Î
8 MF¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)
9 FWºÙÃ«¿¿Âç
11 MFÅÏ°æÍý¸Ê(¢«ÆÁÅç)
13 DF¸¤»ôÃÒÌé
14 MF¾®²°¾¾ÃÎºÈ
15 FWÌÚ²¼¹¯²ð
16 DFÊÒ»³±Í°ì
17 MF¼êÄÍ¹¯Ê¿
18 FW³ÀÅÄÍµÚö
19 MFÃç´ÖÈ»ÅÍ(¢«¼¯Åç)
22 DFÌîÅÄÍµ´î
24 MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº(¢«Ì¾¸Å²°)
25 GK¾®Åçµü²ð(¢«¿·³ã)
26 DF¿ù²¬ÂçÚö(¢«¾ÅÆî)
27 MF·§ºä¸÷´õ
28 MF¸ÍÅè¾ÍÏº
29 MFÅçÂ¼ÂóÌï
33 MFÇò°æ±ÊÃÏ
36 FW¸Åß·¥Ê¥Ù¥ë»ü±§(¢«Åìµþ¹ñºÝÂç)
37 MFÃæÅç½Ø(¢«Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
39 MFÃæÀîÆØ±Í(¢«Ë¡À¯Âç)
40 MF¸¶ÀîÎÏ(¢«FCÅìµþ)
41 GKºäÅÄÂç¼ù(¢«Ê¡²¬)
42 DF¸¶ÅÄÏË(¢«Ä»À´)
43 MF¥â¥Ï¥Þ¥É¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾
44 DFúÉÅÄÂçÀ¿(¢«ÃæµþÂç)
46 GK¾¾ËÜ·òÂÀ
48 MF·§ß·ÏÂ´õ
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎMF¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)¤¬8ÈÖ¡¢MFÅÏ°æÍý¸Ê(¢«ÆÁÅç)¤¬11ÈÖ¡¢GK¾®Åçµü²ð(¢«¿·³ã)¤Ï25ÈÖ¡¢DF¿ù²¬ÂçÚö(¢«¾ÅÆî)¤Ï26ÈÖ¡¢MF¸¶ÀîÎÏ(¢«FCÅìµþ)¤Ï40ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÂçÂ´ÁÈ¤ÏMFÃæÀîÆØ±Í(¢«Ë¡À¯Âç)¤¬39ÈÖ¡¢MFÃæÅç½Ø(¢«Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤¬37ÈÖ¡¢FW¸Åß·¥Ê¥Ù¥ë»ü±§(¢«Åìµþ¹ñºÝÂç)¤Ï36ÈÖ¡¢DFúÉÅÄÂçÀ¿(¢«ÃæµþÂç)¤Ï44ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2 DF»°´Ý³È
3 DF¥¸¥¨¥´
4 DF¸Å²ìÂÀÍÛ
5 DFÅÄÃæÈ»¿Í(¢«Ä¹ºê/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢)
6 MF»³ÅÄÍº»Î
8 MF¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)
9 FWºÙÃ«¿¿Âç
11 MFÅÏ°æÍý¸Ê(¢«ÆÁÅç)
13 DF¸¤»ôÃÒÌé
14 MF¾®²°¾¾ÃÎºÈ
15 FWÌÚ²¼¹¯²ð
16 DFÊÒ»³±Í°ì
17 MF¼êÄÍ¹¯Ê¿
18 FW³ÀÅÄÍµÚö
19 MFÃç´ÖÈ»ÅÍ(¢«¼¯Åç)
22 DFÌîÅÄÍµ´î
24 MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº(¢«Ì¾¸Å²°)
25 GK¾®Åçµü²ð(¢«¿·³ã)
26 DF¿ù²¬ÂçÚö(¢«¾ÅÆî)
27 MF·§ºä¸÷´õ
28 MF¸ÍÅè¾ÍÏº
29 MFÅçÂ¼ÂóÌï
33 MFÇò°æ±ÊÃÏ
36 FW¸Åß·¥Ê¥Ù¥ë»ü±§(¢«Åìµþ¹ñºÝÂç)
37 MFÃæÅç½Ø(¢«Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
39 MFÃæÀîÆØ±Í(¢«Ë¡À¯Âç)
40 MF¸¶ÀîÎÏ(¢«FCÅìµþ)
41 GKºäÅÄÂç¼ù(¢«Ê¡²¬)
42 DF¸¶ÅÄÏË(¢«Ä»À´)
43 MF¥â¥Ï¥Þ¥É¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾
44 DFúÉÅÄÂçÀ¿(¢«ÃæµþÂç)
46 GK¾¾ËÜ·òÂÀ
48 MF·§ß·ÏÂ´õ