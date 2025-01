Survive Said The Prophetが2025年3月より、全国9都市10公演におよぶワンマンツアーを開催する。同ツアーのタイトルが<State Of Mind Tour>に決定した。“State Of Mind”には、多くの人が日常において様々な心境や葛藤を抱える中で、サバプロの音楽を通して、皆と心で繋がっていたい、という願いが込められている。併せて公開されたツアービジュアルは、今ツアーもメンバーのIvanがデザインを担当。“State Of Mind”という言葉の解釈を、サバプロならではの感性で表現した仕上がりだ。

■<Survive Said The Prophet “State Of Mind Tour”>

3⽉28⽇(金) 香川・高松DIME

3⽉29⽇(土) 広島・広島LIVE VANQUISH

4⽉04⽇(金) 石川・金沢EIGHT HALL

4⽉06⽇(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

4⽉12⽇(土) 福岡・福岡BEAT STATION

4⽉13⽇(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

4⽉18⽇(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST

4⽉19⽇(土) 宮城・仙台darwin

4⽉25⽇(金) 北海道・札幌PENNY LANE24

4⽉26⽇(土) 北海道・苫小牧ELLCUBE

▼チケット

SABA CULT:6,500円(税込 / ドリンク代別)

一般チケット:5,500円(税込 / ドリンク代別)

一般発売:2月1日(土)10:00〜

【SABA CULT2次先行(抽選)】

受付期間:1月19日(日)23:59まで

https://sabacult.com/ticket_250110/

【オフィシャル2次先行(抽選)】

受付期間:1月19日(日)23:59まで

http://eplus.jp/sstp/

【イープラス先着先行】

受付期間:1月28日(火)12:00〜1月30日(木)23:59

http://eplus.jp/sstp/

関連リンク

◆Survive Said The Prophet オフィシャルサイト

◆Survive Said The Prophet オフィシャルX

◆Survive Said The Prophet オフィシャルInstagram

◆Survive Said The Prophet オフィシャルTikTok

◆Survive Said The Prophet オフィシャルYouTubeチャンネル

チケットはMEMBER’S SITE「SABA CULT」とオフィシャルサイトにて2次先行抽選受付中。一般発売日は2月1日10:00から。