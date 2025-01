うま味成分が豊富！森の環「プレミアム花びら茸」

森の環は、菌床栽培の花びら茸に紫外線を照射してビタミンDを豊富に含有させた「プレミアム花びら茸(特許出願中)」を“食べるビタミンD”シリーズとして商品化。

森の環「プレミアム花びら茸」

森の環は、菌床栽培の花びら茸に紫外線を照射してビタミンDを豊富に含有させた「プレミアム花びら茸(特許出願中)」を“食べるビタミンD”シリーズとして商品化。

今回、生鮮2種と味噌汁2種、スープ1種の販売を開始しました。

●トップクラスのビタミンD含有量を誇る食品「花びら茸(ハナビラタケ)」

これまで、天日干しの椎茸やキクラゲなどのキノコにビタミンDが増加することが知られていましたが、花びら茸に関しては未知数でした。

今回、花びら茸は、日光(紫外線)にあたることで大幅にビタミンDが増えることがわかり、独自技術により紫外線照射をした結果(特許出願中)、ビタミンDを豊富に含む花びら茸が誕生。

いわゆる健康食品としてではなく、生鮮品、乾燥食品、味噌汁・スープとして、ナチュラルな食品での効果的なビタミンD摂取ができる商品として、大手量販店等でも注目されています。

●首都圏のライフ、スーパー紀ノ国屋(KINOKUNIYA)にて販売

プレミアム花びら茸「DDハナビラ」は、今回、2024年12月から首都圏のライフや紀ノ国屋(一部店舗除く)で販売が開始され、その他商品は、森の環のECサイトで販売をしています。

花びら茸の栽培風景

【森の環の「食べるビタミンD」ラインナップ】

●プレミアム花びら茸(生鮮食品)

■DDハナビラ

100gあたり54.9マイクロgのビタミンDが含まれています。

きのこの中でもうま味成分が豊富で、独特のプリプリ、コリコリとした食感で和洋中どのような料理にも合います。

DDハナビラ

■サラダきのこ

プレミアム花びら茸を使いやすくカットしました。

洗浄済みなので、パッケージのままレンジで50秒加熱するだけで、手軽に食べられるのが特徴です。

いつものサラダや麺類にトッピングしてすぐに食べられます。

サラダきのこ

●プレミアム花びら茸のフリーズドライスープ/味噌汁(インスタント食品)

■花びら茸とキャベツのトマトスープ

トマトやキャベツの旨味が溶け込んだスープに、花びら茸のコリコリ食感で満足感たっぷりのスープ。

ビタミンDの1日の摂取目安量8.5マイクロgに対し、1食で29.2マイクロgが摂取できます。

■花びら茸と小松菜のお味噌汁

緑鮮やかな小松菜と油揚げの優しい味わいで、花びら茸とえのき茸の食感が楽しめるお味噌汁。

ビタミンDの1日の摂取目安量8.5マイクロgに対し、1食で30.7マイクロgが摂取できます。

■花びら茸入り3種のきのこのお味噌汁

茶えのきの食感とヤマブシ茸の独特の食感を味わえるきのこたっぷりのお味噌汁です。

ビタミンDの1日の摂取目安量8.5マイクロgに対し、1食で32.6マイクロgが摂取できます。

