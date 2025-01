スーッとなじんでベタつかない、軽やかな使い心地！ハーバー研究所『すっきりボディオイル』

ハーバー研究所は、マッサージしながら伸ばすだけで肌を引きしめ、すっきり軽やかに整える全身用美容液オイル『すっきりボディオイル』を、2025年1月5日(日)より通信販売及び全国のショップハーバーにて、数量限定で販売中です。

ハーバー研究所『すっきりボディオイル』

≪商品概要≫〜保湿力アップ※4、肌引きしめ成分をプラスしてリニューアル〜

商品名 :すっきりボディオイル

容量・価格:76mL 2,860円(税込)

冬は、冷えからくる血行不良や乾燥の影響で血流やリンパが滞り、全身のむくみや肌のゴワつき※1に悩まされがちです。

このような季節のお悩みには、マッサージで肌を温め、巡りをサポートするケアがおすすめです。

ハーバーの『すっきりボディオイル』は、なめらかなテクスチャーで手軽にマッサージケアが行える、全身用美容液オイルです。

引きしめと巡りをサポートする植物成分をたっぷりと配合し、肌をキュッと整え、すっきりとした美ボディへ導きます。

さらに、保湿成分アルガンオイル※2、マカデミアナッツオイル※3、スクワランを贅沢にブレンド。

脚やヒップ、腕など、気になる部分にマッサージしながら伸ばすことで、肌をふっくらとやわらげて、ハリとつやを与えます。

スーッとなじんでベタつかない、軽やかな使い心地。

リラクシングな天然アロマの香りで、心地よいボディケアのひとときを楽しめます。

<商品特長>

◎引きしめ成分イモーテルエキス※5※6を新たに配合。

肌をキュッと整え、すっきりとした美ボディへ導きます。

◎巡りに特化した植物成分ローズマリー葉エキス※7、カミツレ花エキス※7を増量※4。

◎保湿成分アルガンオイルを2倍に増量※4。

さらに保湿成分マカデミアナッツオイル、スクワランを贅沢にブレンド。

肌にハリとつやを与えます。

◎肌なじみを良くするトマト種子油※6配合。

ベタつくことなく角質層まで浸透します。

◎ゼラニウム※8のほんのり甘くすっきりした香りに、華やかなローズヒップ※9と爽やかなティーツリー※10をブレンドした天然アロマの香り。

<使用方法>

適量を手のひらに取り温めてから、脚やヒップ、腕などに下から上へ流すように伸ばします。

洗浄後の清潔な肌にお使いください。

乾いた肌にも、お風呂場内での濡れた肌にも使えます。

入浴後など、肌が温まっている時のケアがおすすめです。

※なくなり次第終了となります。

※1 乾燥による

※2 アルガニアスピノサ核油

※3 マカデミア種子油

※4 従来品と比べて

※5 ヘリクリスムアングスチホリウム花エキス

※6 整肌成分

※7 皮膚コンディショニング成分

※8 ニオイテンジクアオイ油

※9 カニナバラ果実油

※10 ティーツリー葉油

