22:30
米住宅着工件数（12月）
予想　132.0万件　前回　128.9万件（住宅着工件数)
予想　2.0%　前回　-1.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　N/A　前回　149.3万件（住宅建築許可件数)

23:15
米鉱工業生産指数（12月）
予想　0.4%　前回　-0.1%（前月比)
予想　77.1%　前回　76.8%（設備稼働率)

18日
1:00
カナダ中銀パンデミック時の例外的政策措置に関するレビュー

6:00
ベイリー英中銀総裁、中央銀行について講演

※予定は変更されることがあります。