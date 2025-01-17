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22:30

米住宅着工件数（12月）

予想 132.0万件 前回 128.9万件（住宅着工件数)

予想 2.0% 前回 -1.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 N/A 前回 149.3万件（住宅建築許可件数)



23:15

米鉱工業生産指数（12月）

予想 0.4% 前回 -0.1%（前月比)

予想 77.1% 前回 76.8%（設備稼働率)



18日

1:00

カナダ中銀パンデミック時の例外的政策措置に関するレビュー



6:00

ベイリー英中銀総裁、中央銀行について講演



※予定は変更されることがあります。

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