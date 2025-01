稲取温泉旅館協同組合は、「第28回 雛のつるし飾りまつり」を2025年1月20日〜3月31日に開催します。

第28回 雛のつるし飾りまつり

期間:2025年1月20日(月)〜3月31日(月)

会場:文化公園雛の館(500円)

なぶらとと(100円)

ふたつぼり(無料)、八幡神社(無料)

開館:9:00〜17:00(16:30最終受付)全会場共通

※展示会場「なぶらとと」は上記期間中の金土日のみ開館、

また2月15日〜3月9日は毎日開館。

稲取温泉旅館協同組合は、「第28回 雛のつるし飾りまつり」を2025年1月20日〜3月31日に開催。

<稲取温泉 雛のつるし飾り>

ひな祭りのときに、雛壇の両脇に手作りの人形をつるす「雛のつるし飾り」という伝統文化が残る伊豆稲取温泉。

娘の健やかな成長を願い、思いを人形に込めてひな祭りをお祝いする、母娘のつながりを感じる心温まる風習です。

日本三大つるし飾り(福岡県柳川市:さげもん、山形県酒田市:傘福、静岡県東伊豆町稲取:雛のつるし飾り)のひとつでもあるこの飾りを観光資源としてイベントを実施している、雛のつるし飾り発祥の地です。

【第28回 雛のつるし飾りまつりのピックアップイベント】

<素盞鳴(スサノオ)神社雛段飾り>

真っすぐに伸びる118段の素盞鳴神社の階段に雛人形と雛のつるし飾りを展示しています。

雛人形の展示段数は日本一(※)の段数となっており、圧巻の雛段飾りは一見の価値ありと評判を呼び、毎年多くの観光客でにぎわいます。

※当組合調べ

素盞鳴神社雛段飾り

期間:2025年2月15日(土)〜3月9日(日) ※雨天中止

時間:10:00〜15:00

場所:素盞鳴(スサノオ)神社

【河津桜まつりも同時期開催】

稲取温泉の南側に位置する隣町の河津町では、全国各地に広がりを見せる河津桜の原木がある「河津桜まつり」が開催されます。

期間:2025年2月1日(土)〜2月28日(金) ※雨天中止

場所:河津川周辺ほか

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本一の118段雛飾りを展示!第28回 雛のつるし飾りまつり appeared first on Dtimes.