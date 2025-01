1番人気のブランドはBAKUNE！SUYAOSUYAO「あなたが購入経験・興味があるリカバリーウェアブランドはどれか」アンケート

「SUYAO(スヤオ)」は、日本全国の10代〜60代を対象に「あなたが購入経験・興味があるリカバリーウェアブランドはどれか」について320名にインターネット調査を実施しました。

●調査概要

調査対象:10代〜60代までの男女

調査日 :2024年12月15日〜29日

調査方法:インターネットによる任意回答

調査人数:320名(男性171人/女性149人)

「SUYAO(スヤオ)」( https://suyao.jp/ )

MINリカバリーウェアなど睡眠商品レビュー・比較メディア「SUYAO(スヤオ)」は、日本全国の10代〜60代を対象に「あなたが購入経験・興味があるリカバリーウェアブランドはどれか」について320名にインターネット調査を実施。

●調査結果

Q1:リカバリーウェア購入経験はありますか?

リカバリーウェア購入経験

ある :73人

ない :110人

検討中:137人

Q2:購入もしくは興味があるリカバリーウェアを教えてください

※複数回答可能

購入経験・興味があるリカバリーウェア

BAKUNE :137人

SIXPAD :60人

VENEX :36人

リライブシャツ :72人

ブレインスリープリカバリーウェア :17人

ブレインスリープウェアサーモコントロール:13人

ワークマンリカバリーウェア :40人

リフランス :5人

Be-fit :3人

C3fi シースリーフィット :7人

&RECOVERY :1人

Q3:なぜQ2の商品を選びましたか?

添付資料を確認してください。

https://www.atpress.ne.jp/releases/422243/att_422243_1.pdf

Q4:リカバリーウェアの用途を教えてください

※複数回答可能

リカバリーウェアの用途

自分用 :296人

家族へのプレゼント用:99人

友人へのプレゼント用:15人

その他プレゼント用 :6人

Q5:リカバリーウェアを知った理由を教えてください

※複数回答可能

リカバリーウェアを知ったきっかけ

テレビや雑誌でよく見かけるから :140人

芸能人や有名人が着用しているから:77人

血行促進があるから :107人

睡眠環境をサポートしてくれるから:130人

家族や知人が利用していたから :29人

Q6:【購入していない方】なぜ購入していませんか?

リカバリーウェアを購入していない理由

買って効果がないと不安だから :163人

値段が高いから :230人

パジャマで睡眠は変わらないと思っているから:24人

他の人の意見に影響されたくないから :10人

Q7:リカバリーウェア選びで1番重視することはなんですか?

リカバリーウェア選びで重視すること

デザイン性 :44人

口コミ評判の良さ :87人

効果を実感する声の多さ:161人

値段 :97人

Q8:プレゼントでもらったら嬉しいリカバリーウェアを教えてください

※複数回答可能

BAKUNE :240

SIXPAD :118

VENEX :75

リライブシャツ :80

ブレインスリープリカバリーウェア :57

ブレインスリープウェアサーモコントロール:41

ワークマンリカバリーウェア :25

リフランス :14

Be-fit :2

C3fit シースリーフィット :5

&RECOVERY :2

●まとめ

今話題のリカバリーウェアで利用者が多いのは「BAKUNE」という結果となりました。

理由としては雑誌やテレビでよく見かける、実際に着用している人が多く興味を持ったなど意見が多数ありました。

