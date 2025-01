5thシングル『Go Around The World』がオリコンウィークリーランキングで2位を獲得したLienelが、表題曲「Go Around The World」 のDance Performance Videoを公開した。今回のDance Performance Videoは全編ダンスで構成されており、本編ミュージックビデオでは見ることができなかったダンスやフォーメーションなど、より「Go Around The World」の魅力が感じられる内容となっている。美しい夕陽の中踊る姿は爽やかで心地よく、見る人を前向きな気分にしてくれる。

リリース情報





【TYPE-A】 【TYPE-A】



【TYPE-B】 【TYPE-B】



【TYPE-C】 【TYPE-C】



【TYPE-Lienel】 【TYPE-Lienel】

5th シングル「Go Around The World」2025年1月8日(水)リリース【TYPE-A】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. Rock Your Body【TYPE-B】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. No Limit, No Rules【TYPE-C】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. 恋のFIRE! FIRE!! FIRE!!!【TYPE-Lienel】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. じれったいKISS値段:税込1,650円