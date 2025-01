OSSTEM IMPLANTが、歯科医療従事者のための総合情報サイトDentwave.comの会員を対象に実施した「インプラントシステムのユーザー動向」に関する調査にて7個部門で第1位を獲得しました。

OSSTEM IMPLANT「2024年インプラント総合満足度調査」

OSSTEM IMPLANTが、歯科医療従事者のための総合情報サイトDentwave.comの会員を対象に実施した「インプラントシステムのユーザー動向」に関する調査にて7個部門で第1位を獲得。

この調査では、近年利用が増加している「オステム・インプラント」に焦点を当て、多くの歯科医師から高い評価を得ている実態が明らかになりました。

<調査概要>

・調査期間:2024年10月18日〜10月30日

・回答者数:Dentwave.com会員409名(歯科医師)

オステムは、Dentwave.comユーザー対象インプラント総合満足度調査にて9項目中7項目において、「非常に満足」と回答した割合が最も高かった

<調査結果のポイント>

◆「総合満足度」で高評価を獲得

インプラントユーザーに対して以下の9項目について満足度を調査:

「価格」、「発注方法」、「納期」、「治療計画の策定のしやすさ」、「素材(構造、材料)」、「サイズ」、「営業担当者の知識・対応」、「メーカーの保証内容」、「治療結果」

その結果、オステム・インプラントは9項目中7項目において、「非常に満足」と回答した割合が最も高く、総合満足度の高さが際立つ結果となりました。

◆「価格」が購入の決め手に

オステム・インプラントの既存ユーザーに購入理由を尋ねたところ、最も多く挙げられた理由が「価格」。

他システムと比較しても「価格」が決め手になるとの回答が最も高い結果になりました。

*出典元:Dentwave.com 2024年インプラント調査レポート及びサイト内下記URLより抽出

https://www.dentwave.com/news/osstem_20241221/

<オステム・インプラントの特長>

オステム・インプラントは、優れたコストパフォーマンスと使いやすさに加え、営業担当者の高い知識や迅速な対応力がユーザーから評価されています。

また、素材の品質や治療計画の策定のしやすさなど、多岐にわたる特長が歯科医師から支持されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7個部門第1位を獲得!OSSTEM IMPLANT「2024年インプラント総合満足度調査」 appeared first on Dtimes.