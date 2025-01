Simple Up賃貸管理システムが賃貸管理ソフト部門において 2年連続で第1位を獲得！ITトレンド年間ランキング2024

Simple Up賃貸管理システムはInnovation & Co.比較サイトITトレンドにて発表された、「ITトレンド年間ランキング2024」において賃貸管理ソフト部門2023年、2024年の2年連続で第1位を獲得しました。

Simple Up賃貸管理システムはInnovation & Co.比較サイトITトレンドにて発表された、「ITトレンド年間ランキング2024」において賃貸管理ソフト部門2023年、2024年の2年連続で第1位を獲得。

2024年度、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。

ユーザーに最も支持された製品が紹介されています。

ランキング結果は2024年1月1日〜11月30日の期間の資料請求数をもとに集計されています。

■受賞製品 Simple Up(シンプルアップ)賃貸管理システムについて

Simple Up賃貸管理システムは、中〜小規模の管理物件を抱える管理会社向けに開発された賃貸管理システムです。

2021年1月に提供を開始し、スマートな管理を通じて業務効率化を実現し、オーナー様の満足度向上を支援しています。

提供開始から5年目を迎えた2024年、ユーザー様からの貴重なフィードバックをもとに、システムを大幅リニューアルすることが決定しました。

中〜小規模不動産管理に特化した新しい機能を追加し、さらに使いやすく、効率的なシステムへと進化します。

