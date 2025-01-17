À®ÅÄÍªÊå»á¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë»ýÏÀ¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå»á¡Ê39¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
°áÎÁÉÊÄÌÈÎÂç¼ê¡ÖZOZO¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¤È¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Á°ß·»á¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤¬¤É¤¦¤Á¤ã¤é¤È¤«¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤È¤«¡£À¸»ºÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀ®ÅÄ»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤Î¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£