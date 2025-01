東北の自然や文化など魅力を発信！東北撮影ポイントランキング

東北撮影ポイントランキング製作委員会は、東北6県の美しい風景や絶景ポイント、動物や植物の魅力を発信することで、素晴らしい東北を発見し地域を活性化する「東北撮影ポイントランキング」を、青南商事様の特別協賛を得て新たに2025年1月17日(金)に開設しました。

東北撮影ポイントランキング

【東北撮影ポイントランキングについて】

●サイトの目的

東北6県の自然や文化、動物や植物の美しい魅力を写真を通して発信します。

撮影者が見つけた東北の美しい風景、撮影ポイントを紹介するサイトです。

東北6県の魅力を県内外に発信し、地域の活性化を目指す情報メディアを確立します。

撮影者と閲覧者、県内外の人々にとって新たな東北の魅力を知ることができる情報メディアを目指し、地域のコミュニティサイトとしての役割を果たします。

※北海道撮影ポイントランキングに続き開設する「東北撮影ポイントランキング」は、北海道撮影ポイントランキングで培ったノウハウを活かしてサイト運営を行っていきます。

●サイトの役割

【撮影者にとって】自身の撮影した写真や、お気に入りの撮影ポイントを発信できるメディアで、撮影した写真や観光情報を発信し地域を活性化します。

【県内の閲覧者にとって】広い東北の中でも、知らなかった絶景、撮影ポイントを知ることができ、各エリアを熟知した方々からの情報を得られるメディアとなります。

【閲覧者にとって】観光雑誌やサイトだけでは知ることができない観光スポットやエリア情報を知ることができるメディアとなります。

●サイトの特徴

東北の美しい風景や絶景ポイントの情報を楽しめるよう、様々な機能を盛り込んでいます。

(1) 毎月のランキングにより順位が決定

(2) 撮影場所をMAP上で表示します。

(3) 投稿写真はユーザー毎のアカウントに保存。

フォトアルバムとしても利用できます。

●ランキングについて

投稿作品のランキングはポイントの合計で順位が決定します。

・スターポイント(審査ポイント)とは

月毎に投稿された作品の中から優秀な作品を審査し、スターポイントを加算します。

・いいねポイントとは

ユーザーがお気に入りの作品に「いいねポイント」をつけることができます。

※投稿作品のランキングはスターポイントといいねポイントの合計で順位が決定します。

●MAP機能について

写真に埋め込まれたGPSデータを利用し、撮影ポイントを地図上に表示します。

※GPSデータがない場合は自分で設定可能。

―使い方―

・お気に入りの写真の風景を実際に見に行くことができます。

・旅先での写真を投稿して地図付きのフォトアルバムとして利用できます。

・人気の撮影エリアが一目でわかるサイトになっています。

●マイページ

マイページでは投稿した写真や月間グランプリの受賞歴などが確認できます。

