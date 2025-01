バルセロナのガラスの天才は今冬プレミアリーグに復帰する可能性がある。



『Diario SPORT』によると、バルセロナに所属する22歳FWアンス・ファティには現在、トッテナム・ホットスパーとウェストハム・ユナイテッドが興味を示しているという。



バルセロナの下部組織出身のファティは2020年9月にわずか10代でトップチームに昇格すると、18歳ながら世界最高のサッカー選手であるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシも背負った背番号10を継承するなど大きな期待を寄せられることに。しかし、度重なる怪我により徐々にパフォーマンスを落とすと2023年9月にはプレミアリーグのブライトンにレンタル移籍を経験。プレミアリーグの舞台でも先発出場はわずか3試合でゴール数も2と乏しい結果に終わったファティは今季からバルセロナ復帰するも、ラ・リーガでの先発出場はここまで1試合と出場機会は限定的になっていた。





.@ANSUFATI with another goal against Ajax in the @EuropaLeague! pic.twitter.com/R07MACw4eu