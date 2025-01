ノッティンガム・フォレストは今冬も選手獲得に動いている。



『Telegraph Football』によると、N・フォレストは今冬の移籍市場でブレントフォードに所属する28歳のコンゴ代表FWヨアン・ウィッサの獲得を目指すという。



2021年8月にブレントフォードに完全移籍を果たしたウィッサはここまで主力として活躍。今季もプレミアリーグ17試合に先発出場し、11ゴール2アシストとすでに二桁得点を記録するなどクラブの顔として圧巻の活躍を見せている。



そんなウィッサに今冬移籍の可能性が浮上。同メディアによると、FWタイウォ・アウォニイに今冬退団の可能性があるN・フォレストは同選手の後釜としてウィッサをターゲットに指名したようだ。



アウォニイ退団の場合は正式オファーを提出するようだが、果たして移籍は実現するのだろうか。今後の動向から目が離せない。

