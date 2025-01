黒のジャケットがよく似合うチ・チャンウク

2008年のデビュー以降、多くのファンに支持されている大人気韓国俳優チ・チャンウク。Instagramフォロワーは2,777万人! 最近では『最悪の悪』『江南Bサイド』などでダークな演技も披露するなど、俳優として進化をし続けています。そんな彼が2023年に続き、2024年にもクリスマス当日に来日ファンミーティングを開催!

リラックスムードで話す2人

笑顔が素敵です!

自身の楽曲を多く披露し、ファンにはうれしい時間に!

ステージには素敵なクリスマスの装飾が。

会場に響き渡るチ・チャンウクの歌声

白い衣装にチェンジしたチ・チャンウク

すぐ目の前にキラキラのチ・チャンウクが!「めちゃくちゃかっこいい」と皆さん感動されていました

手でハートを作るチ・チャンウク

会場中に紙飛行機が舞う驚きのサプライズ

メッセージを伝えるチ・チャンウク。

会場にいる全員での記念写真!

みんなで記念写真

東京ガーデンシアターで行われた「2024 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting -メリークリスます-」14時の回の模様をレポートします!■クリスマスと言えば愛する人と一緒に過ごす日チ・チャンウクが登場し、「こんにちは〜!」と日本語で挨拶。いきなり紙テープが舞い、自身の楽曲「Starry Night Driver」を披露!2023年に続き、2024年もクリスマスにファンミを開催することについて「まず僕にとってはファンミーティングができること自体ありがたいことです。しかもクリスマスと言えば愛する人と一緒に過ごす日ですよね。なので、僕にとってこんなに多くの愛する皆さんと一緒に過ごすことができますので、本当に感謝しています。」と素敵すぎる回答をし、観客の心を早速つかみました!そして、司会の古家正亨さんとともにソファーに腰を掛けます。観客参加型の企画が多いという今回のファンミーティング。チャンウクさんが日本語で「盛り上がってますか?」と問いかけると、わぁ〜と客席から歓声が上がります。■ナンバーワンは誰だ? キャラクタートーナメント企画が発表される間に水分補給するチャンウクさん。シールがたくさん貼られたかわいらしいタンブラーに、司会者がツッコむと「これは僕のタンブラーです」と回答。「キラキラ(日本語)」中身を聞かれると「アイスコーヒー(日本語)」と明かしました。1つ目は、チ・チャンウクの出演作品の中でナンバーワンのキャラクターを観客の多数決によって決めていくコーナー。キャラクターのトーナメント表がモニターに映し出されます。(司会者)「特に印象に残ってるキャラクターは?」(チ・チャンウク)「僕が出演した作品のキャラクターですので、基本的には全てのキャラクターに愛情を持っています。」(司会者)「ということは、こちらのコーナーはやらない方がいいという感じでしょうかね。大丈夫ですかね。」(チ・チャンウク)「やめましょうか?」ユーモアたっぷりの返しでここでも笑いを誘うチャンウクさん。入場時に配られた赤と緑の紙のうち、観客が好きなキャラクターの色の紙をあげ、多いほうが勝ち残り、決勝まで行くという仕組みです。■1. 『奇皇后 ふたつの愛 涙の誓い』のタファンVS『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフトーナメント表の中では最も若い頃のチャンウクさんのキャラクターだそう。まず1つ目の対決の赤は2013〜2014年に放送された時代劇『奇皇后』。チ・チャンウクは元の皇帝タファンを演じ、韓国で視聴率29.2パーセントを記録した大ヒット作です。そして緑は2014〜2015年に放送されたラブロマンス『ヒーラー』。チ・チャンウクは闇の便利屋のヒーラー ソ・ジョンフを演じ、日本でも大人気になりました。選ぶためのヒントを聞かれ、「これは、実は僕にとってもすごく難しい問題です。本当のことを言うと、今の僕は選びません。」と答えるチャンウクさん。それぞれのキャラクターの魅力について「まずは『奇皇后』のタファンはとても多彩なカラーを持ったキャラクターです。かよわいところもありますし、1人の女性を最後まで愛し抜く、そんな人物でもあります。ですので、全体的に見るとかよわいところがあって、心がもろいところもあるので、守ってあげたいという保護本能を刺激するようなキャラクターですね。」「そして、『ヒーラー』のソ・ジョンフというキャラクターは、誰かを温かく包み込んで守ってあげられる人物です。一見、少し冷たいところもありますが、心が温かいので、ツンデレと言えるキャラクターですね。」観客の多数決で『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフが選ばれました!■2. 『THE K2〜キミだけを守りたい〜』キム・ジェハVS『あやしいパートナー〜Destiny Lovers』ノ・ジウク2つ目の対決の赤は2016年に放送されたアクションロマンス『THE K2』。チ・チャンウクは戦争の傭兵出身のボディーガード キム・ジェハを演じ、チ・チャンウクのアクションを堪能できる作品です。そして緑は2017年に放送されたラブロマンス『あやしいパートナー』。チ・チャンウクは起訴成功率1位の検事ノ・ジウクを演じ、ときめきシーン満載で、出演作の中でも人気が高い作品です。「どちらかというとどっちのキャラクターに近いですか?」と司会者に聞かれ、何ともカッコいい笑顔を見せるチャンウクさん。(司会者)「この表情を見られただけで、今日の入場料は元が取れましたね」(チ・チャンウク)「『K2』のほうはファンタジー要素が強い警護員の役だったので、似ているほうはどちらかと言われれば、やはり『あやしいパートナー』のノ・ジウクのほうですね。」多数決は微妙な差で、チャンウクさんも困ったように笑います。「僕から見ると、少しだけ緑のほうが多い気がします。」と『あやしいパートナー〜Destiny Lovers』のノ・ジウクが選ばれました。緑を選んだファンの「自分が彼女になったように胸がドキドキするから」という話を聞くと、「うれしいです」と日本語で答えるチャンウクさん。■3. 『都会の男女の恋愛法』パク・ジェウォンVS『コンビニのセッピョル』チェ・デヒョン3つ目の対決の赤は2020年に配信されたラブロマンス『都会の男女の恋愛法』。チ・チャンウクは海のそばで出会った女性と恋するパク・ジェウォンを演じ、リアルな恋模様に胸がときめく作品です。そして緑は同じく2020年に放送されたラブコメディ『コンビニのセッピョル』。チ・チャンウクはお人よしのコンビニ店員チェ・デヒョンを演じ、チ・チャンウクの可愛らしい演技がたくさん見られる作品です。「ジェウォンは非常に都会的な洗練されたキャラクターという印象です。そしてデヒョンはすごく親しみやすくて、隣にいそうな、リラックスできるようなイメージですよね。ですので、それぞれ相反する魅力があると思います。」とそれぞれの魅力を語るチャンウクさん。多数決は僅差でしたが、「ジェウォンのほうがちょっと多い気がします。」と『都会の男女の恋愛法』パク・ジェウォンが選ばれました。■4. 『サムダルリへようこそ』のチョ・ヨンピルVS『江南Bサイド』ユン・ギルホ4つ目の対決の緑は2023〜2024年に放送されたラブロマンス『サムダルリへようこそ』。チ・チャンウクは故郷を離れて都会に行った幼馴染を思い続けるチョ・ヨンピルを演じ、人気を博した作品です。そして赤は2024年に配信されたサスペンスドラマ『江南Bサイド』。チ・チャンウクは江南を牛耳る謎の代理人ユン・ギルホを演じ、存在感のある演技を見せています。この対決についてチャンウクさんは「これは全くの真逆のキャラクターですよね。純朴な愛を貫く純粋な青年と、それから闇の世界にいてブローカーの役割をしているユン・ギルホとの戦いになりますね。」多数決の結果、『サムダルリへようこそ』のチョ・ヨンピルが選ばれました。■5. 準決勝 緑『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフVS赤『あやしいパートナー〜Destiny Lovers』ノ・ジウク「これも本当に紙一重の差ではないかと思います。」とチャンウクさん。多数決の結果、かなりの僅差でしたが「僕が見たところではやはり…(少し悩んで)緑のほうが多いような気がします」ということで『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフが決勝に進みました。■6. 準決勝 緑『サムダルリへようこそ』のチョ・ヨンピルVS 赤『都会の男女の恋愛法』パク・ジェウォン「難しい(日本語)」と互角の対決を予想するチャンウクさん。その予想どおり僅差となり、「ほとんど同じくらいですね」と判定に悩むチャンウクさんですが、「緑にします。」と決定。『サムダルリへようこそ』のチョ・ヨンピルが決勝に進みました。■7. 決勝戦 緑『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフVS赤『サムダルリへようこそ』のチョ・ヨンピル決勝戦の予想を聞かれ、「そうですね。これはファンの皆さんに決めていただきますので、決められた結果を僕が受け入れたいと思います。」と答えるチャンウクさん。「お疲れですよね。大丈夫ですか」と司会者にツッコまれると、「大丈夫。」と笑いながら日本語で答えます。キャラクターの好きなところについては「ソ・ジョンフのキャラクターは守ってあげたいという母性本能をくすぐるところがあります。冷たい部分もあり、寂しそうなイメージもありますが、それと同時に心が温かいというそんなキャラクターです。しかも、ケンカがとても強いですよね。」「チョ・ヨンピルのキャラクターは、とても親しみがあって、情が深くて、面白くて、ずっと隣にいてほしいなと思える、そんな魅力を持った頼もしいキャラクターですね。」多数決の結果、どちらかというと緑が多い感じで、「僕が考えたところでは緑が多いと思います。」とチャンウクさん。今回のナンバーワンキャラクターは『ヒーラー〜最高の恋人〜』のソ・ジョンフに決定しました!チ・チャンウクの出演作を振り返りながら、ファンとの交流も楽しめた素敵な時間でした!■「あなたがいてくれた」を披露。会場中がうっとり今回のファンミーティングで多くの歌を披露するチャンウクさん。準備が大変だったのでは、と聞かれ、「僕は日本で何枚かシングルをリリースし、また音楽活動も並行して行っていますが、皆さんに気に入っていただいて、曲も聴いていただいて、本当にありがたく思っています。そして、ステージの上で歌えるということにも感謝しています。 もし皆さんご存知でしたら、ぜひ一緒に歌ってもらえたら嬉しいです。」そう言って自身の楽曲「あなたがいてくれた」を披露しました。さすがの歌声に会場は感動の雰囲気に包まれます。歌い終わると大きな拍手が送られ、チャンウクさんが退場。司会の古家さんが登場し、サプライズとして先ほどのコーナーで使った赤と緑の紙で紙飛行機を折り、後からチャンウクさんを驚かせよう、という演出についての説明が行われました。全員で飛ばすので、先端は折り曲げるなどのレクチャーも。みんなで一生懸命に紙飛行機を折ります。「チャンウク〜!」と観客が声を合わせて呼ぶと、再びチ・チャンウクがステージに登場!■チャンウクサンタのクリスマス探検記約1万人近い人のいる会場の中から、事前にファンクラブで募集した似顔絵と同じ1人の人を見つけ出すという相当難易度の高そうなコーナーへ! 候補の5人を選ぶということで、チャンウクさんと司会者が3階から客席を回っていきます。似顔絵の人がいるエリアや、服装などのヒントを得ながら3階、2階、1階と順番に客席を回り一生懸命探すチャンウクさん。5人の候補を選び、ステージ上で見事、似顔絵の人を捜し当てました!(凄い!)「最初にこの似顔絵を見た時には、どうやって探したらいいんだろうと思いました。でも、客席を回りながら一発で分かりました。」とチャンウクさん。候補に選ばれてステージに上がった4名にはサイン入りポラロイドのプレゼント!さらに該当の方にはチャンウクさんとの自撮り写真がプレゼントされました。1階から3階まで多くのファンがチャンウクさんを近くで見られる素晴らしいコーナー! 客席からも「こんなに至近距離で見られるなんて…」「すっごくかっこよかった!」という声があがっていました。■ファンのお願いをかなえるチャンウクサンタ!ファンクラブで事前に募集したやってほしいことを叶えていくコーナー。1つ目はチャンウクさんが1番好きな韓国語教えてほしいというお願いです。少し考えて言った言葉は「보고 싶어 죽겠네(ポゴ シッポ チュッケンネ)」「会いたくてたまらない」という意味です。「本当に誰かに会いたくて会いたくてたまらない時に言えばいいですよ。」(司会者)「じゃあ皆さんも一緒に言ってみましょうか。リピートアフターチャンウク。」そう言うとチャンウクさんが「보고 싶어 죽겠네」と言い、観客がマネして繰り返します。さらに「보고 싶어 숨지겠네(ポゴ シッポ スムジゲンネ)」と「보고 싶어 천국 가겠네(ポゴ シッポ チョングク カゲンネ)」と「会いたくてたまらない」の別バージョンも繰り出し、観客の笑いを誘いました。2つ目はボイスメッセージをプレゼントしてほしいというお願い。職場環境が変わり、残業も多くて疲れ果ててしまったというファンの方に向けて、韓国語で「とても疲れていますよね。今日一日辛かったことを全部忘れて、ファイティン」とメッセージを送り、ファンの疲れた心を癒やしました。3つ目はチャンウクさんの「シャドーボクシング、二の腕の筋肉が見たい」というお願い。チャンウクさんはその場でシャドーボクシングをして見せ、そのカッコいい姿に客席からは大きな歓声が!さらに、鍛えられたチャンウクさんの二の腕に会場は大盛り上がり!■全員が折った「紙飛行機」が会場を舞うサプライズ!皆へのプレゼントということで、自身の楽曲「Spring is You」を披露します。素敵な歌声に会場から拍手が送られます。「多くの皆さんがご存知だと思います。次の曲は『SHINY TRIP』という曲なんですがご存知の方は思いっきり大きな声で一緒に歌ってくださったら嬉しいです。『SHINY TRIP』お聞きください」曲の途中で客席から一斉に紙飛行機が投げられるというサプライズが行われました!見たことのない数の紙飛行機がステージ上のチャンウクさんの元に飛んでいきます。このサプライズにチャンウクさんは「すごい(日本語)! 面白いですね」「なんだかこの飛行機に乗って旅に出たいなという気になりました。」[/B]と笑顔。サプライズは大成功!■4月に大阪・東京でコンサートツアー開催発表!ここでチ・チャンウクからファンにうれしいお知らせが!「コンサートツアーを開催する予定です」と言い、4月に大阪と東京でコンサートツアーを行うことが発表されました! 観客から大きな拍手と歓声が送られます。■「2025 Ji Chang Wook Japan Tour」4月18・19日 大阪・フェスティバルホール4月26・27日 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ■チャンウクさんからの愛のクリスマスメッセージチ・チャンウクからファンに日本語でクリスマスメッセージが送られます。「Rubeus(日本公式ファンクラブ名)の皆さんへ。こんにちは、チャンウクです。去年に続き、今年も一緒にクリスマスを過ごせて嬉しいです。僕の一年はあなたの愛のおかげで日本でアルバムも発売して、ツアーをして、ファンミーティングもできて大切な時間でした。今年の一年、僕が幸せだった時間くらい、皆さんも幸せになってほしいです。あなたに会いたくなる、会いたくなるたびに今日もらった温かいまなざしと気持ちを大切にして思い出します。今日は貴重な時間をありがとうございました。これからも一緒にいてください。おかげでクリスマスが特別な日になりました。愛しています。メリークリスマス、ハッピーニューイヤー 2024年クリスマス、あなたのチャンウクより。」全員で頬ハートをし、写真撮影。ファンミーティングの感想を聞かれたチャンウクさん。「久しぶりのファンミーティングにもかかわらず、多くの皆さんに来ていただいて本当にありがとうございました。今日はとっても嬉しかったです。そして、また近いうちに皆さんにお会いできれば嬉しいと思っています。寒い冬ですので、皆さん風邪をひかずに、温かい年末を過ごしてください。」と笑顔でファンに感謝を伝えます。司会の古家さんが退席し、ファンとチ・チャンウクだけの空間に。自身の楽曲「The Wind Of Spring」を披露します。最後に「ありがとうございます!また会いましょう!」と日本語で挨拶し、盛りだくさんのファンミーティングを終えました!■番外編 アフターパーティーファンミーティング終了後、特別な席のファンとだけ行われたアフターパーティー。チ・チャンウクがファンからの質問に答えるコーナーがあり、その内容だけ特別にお届けします!Q. 女性と入れ替わるとしたら、どんな女性になりたいですか。そして、女性になったら何をしたいですか。A.「そうですね。すごく活発で、明るくて軽快で、それでいて慎重なところもあり、賢い女性になりたいです。(女性になったら)遊びたいですね。世界のいろんな国を旅行して写真を撮れたらいいなと思います。」Q.神様があなたの願い事を1つだけ叶えてあげますと言いました。何をお願いしますか。A.「1つだけお願い事を言えるとしたら、勉強しなくても日本語が上手になれるように、とお願いしたいです。」Q.今後プライベートで極めたい趣味や習い事などはありますか。A.「今はあまり時間がないので、少しでも時間がある時や、お休みの時にはこれまでやっていた趣味や少しやっていた趣味などをもう一度やるのがいいのではないかなと思っています。」Q.俳優という仕事をやっていてよかったなと思う時はどんな時でしょうか。逆に俳優をやっていて辛いと思う時はどんな時か、今後どんな役をやってみたいのか教えてください。A.「俳優をやっていてよかったなと思う時については、僕は常にそう思っています。そして、辛い時と言えばいつも辛い気がします。つまり、うれしいながらもやはり辛いというのは仕方がないことだと思いますので、うれしいことをやっているんだという思いで頑張って乗り越えています。今後やってみたい役は本当にたくさんあります。日本の作品にも出てみたいなと思っているんですね。ですので、これから様々な作品を通して皆様にご挨拶できると思っています。」Q.旅をするならどこに行きたいんですか。また、どんな人とそこへ行って、何をしたいですか。教えてください。ということです。A.「僕は旅行に行くなら札幌に行って、オートバイで旅行したいです。温泉に行けたら良さそうですよね。リュックを1つ背負って、そして色々なところを回って1周したいですよね。」2023年に続きクリスマス当日に行われたチ・チャンウクの来日ファンミーティング。歌に企画に盛りだくさんの内容で、ファン思いのチャンウクさんの人柄と魅力が存分に伝わってくる素敵な時間でした! コンサートツアーも楽しみですね!(C)Ji Chang Wook Japan Official Fanclubテキスト=Kudo Momoko