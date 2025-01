M!LKが、2025年3月5日(水)にリリースするメジャー2ndアルバム『M!勝戮里燭瓩某靴燭棒作された5曲を含む収録曲の詳細などを発表した。公開されたのは、通常盤、初回限定盤A、初回限定盤Bのジャケット写真。鮮やかなブルーが印象的で、メンバーカラーでありながらもシックな衣装に身を包んだメンバーが晩餐テーブルを囲んでいる。これまでM!LKが歩んできた王子様のようなクラシカルさに加え、カラフルに彩られたテーブルがポップさも兼ね備えているまさに“M!勝匹弊こΔ表現された作品となっている。

リリース情報





初回限定盤A (CD+Blu-ray) 初回限定盤A (CD+Blu-ray)



初回限定盤B (2CD+Blu-ray) 初回限定盤B (2CD+Blu-ray)



通常盤 (CDのみ) 通常盤 (CDのみ)

メジャー2ndアルバム『M!勝2025年3月5日(水)リリース予約 https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/MIX/★通常盤 (CDのみ) /\3,520(税込)[CD] ※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK★初回限定盤A (CD+Blu-ray) /\5,500(税込)[CD]※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK[Blu-ray]#はぴばみるく〜M!LK10歳になりました!〜1. I CAN DRINK2. フレ!フレ!オレ!3. Good Morning Mr.Mistake4. Message5. 恋がはじまる6. エビバディグッジョブ!7. まっしろサンライズ★初回限定盤B (2CD+Blu-ray) /\5,500(税込)[CD]※全形態共通01. On your mark02. エビバディグッジョブ!03. LUCKY CALL04. イイじゃん05. Buffalo Shuffle06. Kiss Plan07. Diary08. ブンブンブン09. ハピダン10. ブルーシャワー11. I CAN DRINK[CD DISC-2]1, 最後の雨2, マッちょっちょ!3, さあ今日も一歩ずつ前へ4, 秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜5, カーテン[Blu-ray]密着M!LK 〜ソロ曲制作風景〜