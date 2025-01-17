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01. On your mark
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03. LUCKY CALL
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05. Buffalo Shuffle
06. Kiss Plan
07. Diary
08. ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
09. ¥Ï¥Ô¥À¥ó
10. ¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
11. I CAN DRINK
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01. On your mark
02. ¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
03. LUCKY CALL
04. ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
05. Buffalo Shuffle
06. Kiss Plan
07. Diary
08. ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
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11. I CAN DRINK
[Blu-ray]
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1. I CAN DRINK
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3. Good Morning Mr.Mistake
4. Message
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6. ¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
7. ¤Þ¤Ã¤·¤í¥µ¥ó¥é¥¤¥º
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[CD]¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01. On your mark
02. ¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
03. LUCKY CALL
04. ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
05. Buffalo Shuffle
06. Kiss Plan
07. Diary
08. ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
09. ¥Ï¥Ô¥À¥ó
10. ¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
11. I CAN DRINK
[CD DISC-2]
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[Blu-ray]
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2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ) ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
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2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ) ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯7·î20Æü(Æü) ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡Ú2ÉôÀ©¡Û
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