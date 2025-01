Bray meの新たな自主企画<Higher!>が1月10日、恵比寿リキッドルームで開催された。Bray meが敬愛するHazeとカイジューバイミーとMAZE(BAND SET)が登場し、フロアを十二分に温めた後、主催者であるBray meのライブが行われた。場内が暗転し、こたに(Vo, G)のアカペラが響き渡った。1曲目は「魔法のように」だ。こたに、イトウアンリ(G)、SAKKO(B)、ありさ(Dr)によるバンドアンサンブルが加わる中、こたにが「最後まで残ってくれてありがとう!」と期待の表情を浮かべるオーディエンスに感謝を伝えた。サビではオーディエンスが曲に込められた想いに共鳴するかのように拳を突き上げた。

リリース情報

◆EP『START』(全国流通盤)

2025年4月9日(水)発売

[収録内容]

1.ARE YOU READY

2.??????????

3.??????

4.?????





◆EP『READY』(ライブ会場限定盤)

2025年4月26日(土)発売

[収録内容]

1.ARE YOU READY

2.??????????

3.???

4.????????????

※各仕様等の詳細情報は後日解禁



ライブ情報

◆<Bray me ONE-MAN TOUR 2025『READY TO START』>

2025年4月26日(土)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

2025年4月27日(日)大阪・梅田CLUB QUATTRO

2025年5月11日(日)東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00



◆チケット

ADV \4,500(税込)/ DOOR \5,500(税込)

[オフィシャル1次先行受付(抽選制)]

1月10日(金)22:30 〜 1月26日(日)23:59

https://eplus.jp/brayme/

ラジオ情報

Bray meのラジオ『ブレディオ』

毎週土曜日 21:30〜

radiko:https://radiko.jp/r_seasons/10027680

LuckyFMにて 10月から初の冠ラジオ番組放送中。ロックバンドBray meが、ずっと大事にしてきた「人間らしさを込めた音楽を鳴らす」というテーマでお届けする新番組。

関連リンク

◆Bray me オフィシャルサイト

◆Bray me オフィシャルX

◆Bray me オフィシャルInstagram

◆Bray me オフィシャルTikTok

◆Bray me オフィシャルYouTube

《好きな場所で好きな唄を口ずさむよ たった一人の為の唄を そんな風にきっと僕らは生きて行ける どんな世界も生きて行ける》──Bray meにとって2025年最初のライブの1曲目に相応しい、音楽における根源的なメッセージが熱気で満ちるリキッドルームに響き渡った。アウトロでこたにが「2025年一本目、上げてくぞー!」と叫び、躍動するアンサンブルへ。Oiコールが巻き起こった。「ONE DAY」だ。間奏でもOiコールが生まれ、SAKKOはその光景を嬉しそうに眺めながらベースをプレイ。オーディエンスのハンドクラップとバンドアンサンブルとこたにのハスキーな歌声が混ざり合っていく中、こたにが「リキッド、一緒に歌おう」と言うと、拳を突き上げたオーディエンスの合唱が響いた。アンリが「明けましておめでとう! 私たちBray meの新企画<Higher!>にようこそ! 最後の最後まで楽しんでいってください!」と言って、「人間らしく」を歌い始めた。フロントに立つ3人がジャンプして、エネルギーを注入。アンリの勇猛なギターソロも飛び出し、フロアでは再びハンドクラップが巻き起こった。「エビデンスロード」、2024年12月にリリースした「アイオライト」、「マーリー」を演奏した後、4月にリリースする「ARE YOU READY」をいち早く披露する場面もあった。こたにが「君がいたおかげでやっとできた夢がある! 受け取ってくれ! 『ARE YOU READY』!」と叫ぶと、フロアから拳が突き上がった。躍動するパンクチューンに「いつでもスタートは切れる」という多くを鼓舞するメッセージが乗った、Bray meからの新しいメッセージソングだ。こたにが「Bray meの音楽をどんな時も一緒に連れてってくれ! 私は、私たちは、この音楽と君がいればもっともっと高いところに行けると信じてる! 目の前にいてくれてありがとう! ラスト! イエスタデイ!」と叫んだ。ラスト曲「イエスタデイ」へ。こたにがハイトーンで「イエスタデイ!」と歌う度に想いが増大していくようだった。《イエスタデイ 信じられる君がいれば 強くなれるから》──曲に込められた信じる力がオーディエンスに伝播し、曲終わりには温かい拍手がフロアに響き、たくさんのオーディエンスの笑顔が目に入った。こたにが今日の出演者に大きな拍手を送り、「最高の場所を選んだ自分に大きな拍手を! 今年もよろしく! Thank you so much!」と伝えると、大きな拍手と歓声が巻き起こった。メンバーがステージから去った後、ひとり残ったこたには「今日は寒い中来てくれて本当にどうもありがとう! 今からバーカウンターの前で5月11日東京公演のチケット最も早く発売します。また目の前で歌える約束をしてくれたら嬉しいです。またライブハウスで会いましょう!」と言った。そう、4月からは東名阪ワンマンツアー<READY TO START>が始まるのだ。ファイナルは5月11日の渋谷CLUB QUATTRO公演。終演後、新しいEPがリリースされることも発表された。2025年、Bray meはさらに精力的な活動が期待できそうだ。取材・文◎小松香里