2025年1月24日(金)配信開始配信リンク：https://ado.lnk.to/elfPR※Pre-ado/save受付中■金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』放送開始：2025年1月24日(金) よる10:00〜10:54製作：TBSスパークル TBS原作：浅見理都『クジャクのダンス、誰が見た？』(講談社「Kiss」所載)脚本：金沢知樹(『半沢直樹』「サンクチュアリ-聖域-」「サバカン SABAKAN」)プロデュース：中島啓介 内川祐紀 丸山いづみ演出：田中健太 青山貴洋 福田亮介 棚澤孝義主題歌：Ado「エルフ」(ユニバーサル ミュージック)▼出演者広瀬すず松山ケンイチ森崎ウィン / 瀧内公美 / 絃瀬聡一 / 野村康太 / 清乃あさ姫 / 斉藤 優(パラシュート部隊) / 酒井敏也成田 凌酒向 芳 / 藤本隆宏 / 西田尚美 / 仙道敦子 / 原 日出子リリー・フランキー磯村勇斗・公式 X：@kujaku_tbs・公式 Instagram：kujaku_tbs・公式 TikTok：kujaku_tbs

■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』



▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像 ▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像

▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像 ▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像

▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像 ▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

2025年4月9日(水)発売予約リンク：https://ado.lnk.to/best_adobumPR【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1247 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)・2CD・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1248 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)・2CD・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】TYCT-69342 8,800円(税込)・2CD・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】TYCT-69343 8,800円(税込)・2CD・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】TYCT-69344 4,950円(税込)・2CD・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)【通常盤 初回プレス(2CD)】TYCT-69345/6 3,850円(税込)・2CD●全形態共通 封入特典◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)※カードの絵柄は全形態共通※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ▼CD収録予定楽曲※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通うっせぇわ(詞曲・編曲：syudou)レディメイド(詞曲・編曲：すりぃ)ギラギラ(詞曲・編曲：てにをは)踊(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)夜のピエロ(詞曲・編曲：biz)会いたくて(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)阿修羅ちゃん(詞曲・編曲：Neru)心という名の不可解(作詞作編曲：まふまふ)ラッキー・ブルート(詞曲・編曲：柊キライ)FREEDOM(詞曲・編曲：jon-YAKITORY)マザーランド(詞曲・編曲：煮ル果実)過学習(詞曲・編曲：伊根)永遠のあくる日(詞曲・編曲：てにをは)新時代(楽曲提供：中田ヤスタカ)私は最強(楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)逆光(楽曲提供：Vaundy)ウタカタララバイ(楽曲提供：FAKE TYPE.)Tot Musica(楽曲提供：澤野弘之)リベリオン(詞曲・編曲：Chinozo)行方知れず(作詞作編曲：椎名林檎)アタシは問題作(詞曲・編曲：ピノキオピー)いばら(詞曲・編曲：Vaundy)向日葵(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)唱(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)DIGNITY(作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)クラクラ(作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)オールナイトレディオ(詞曲・編曲：Mitchie M)unravel(作詞・作曲：TK)愛して愛して愛して(詞曲・編曲：きくお)Hello Signals(詞曲・編曲：伊根)ショコラカタブラ(作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)Value(詞曲・編曲：ポリスピカデリー)MIRROR(詞曲・編曲：なとり)ルル(詞曲・編曲：MARETU)初夏(作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)桜日和とタイムマシン(作詞作編曲：まふまふ)Episode X(作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)エルフ(詞曲・編曲：てにをは)未発表の新録2曲▼Blu-ray / DVD収録内容※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画『Adoのベストアドバム』の発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。対象のCDをご購入、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。【賞品内容】▶A賞：Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。■＜Ado World Tour 2025 “Hibana”＞日程：2025年4月26日(土)、27日(日)会場：さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)席数：各日1,000席▶B賞：未定※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは初回限定：『喜劇』盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。※A賞のチケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。●店舗別CD購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×50mm)・TOWER RECORDS：クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)・HMV：缶バッジ2個セット(直径約32mm)・TSUTAYA RECORDS：ポスター(B2)・Amazon.co.jp：スマホポーチ(約120×200mm)・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)・NEOWING：大判ステッカー(サイズ未定)・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー (約50×50mm)・CDJAPAN(OVERSEAS) ：大判ステッカー(サイズ未定)・その他一般店：ポストカード