ディズニープラスのオリジナルシリーズ として『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』が25年10月より独占配信されます☆

Disney+(ディズニープラス)オリジナルシリーズ 『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

スタッフ:

総監督・シリーズ構成:名取 孝浩監督:片貝 慎メインライター:加藤 陽一キャラクターデザイン:中野 花香/佐藤 茜アニメーション制作:ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

配信開始:ディズニープラスで2025年10月より独占配信

ディズニー作品に登場するヴィランズ<悪者たち>の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなす学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

「黒執事」を代表作とする漫画家・枢やな先生が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけています。

また、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となり「Google Play ベスト オブ 2020」クリエイティブ部門大賞や「#Twitter トレンド大賞(現#XTrendAward) 2020」ゲーム部門など数々の賞を受賞。

2023年には初のファンイベント「ディズニー ツイステッドワンダーランド Fes.」2023が開催され、集結した21名のボイスキャストと来場した5000名以上のファン及び生配信での参加者も加わり大盛況に終えるなど、さらなる広がりを見せています。

そして2024年11月には、これまでのコミカライズ、ノベライズに続くメディア化となる、<アニメーション化プロジェクト>が始動!

コミックをベースとしたシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作と、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が、ディズニープラスで10月より独占配信されることが決定しています。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ストーリー

<ツイステッドワンダーランド>、ここは魔法が存在する世界。

この世界で伝説として語り継がれてきた偉大なる存在が<グレート・セブン>。

ハートの女王、百獣の王、海の魔女、砂漠の魔術師、美しき女王、死者の国の王、茨の魔女。

そして<ツイステッドワンダーランド>において、名門魔法士養成学校として君臨し、これまで優秀な魔法士を多く輩出してきたのが「ナイトレイブンカレッジ」

学園長の下には「グレート・セブン」に倣った7つの寮が存在し、それぞれを7人の寮長が束ねています。

7寮長の一人が<ハートの女王>の厳格な精神に基づく・ハーツラビュル寮の寮長・リドル・ローズハート。

“真紅の暴君”・リドルは、寮生たちを“ハートの女王の法律”によって厳格に支配し苦しめていきます。

リドルはなぜ“暴君”となってしまったのか、彼が囚われているものとはーーー

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」キャスト情報が解禁

キャスト:

リドル・ローズハート:花江 夏樹エース・トラッポラ:山下 誠一郎デュース・スペード:小林 千晃トレイ・クローバー:鈴木 崚汰ケイト・ダイヤモンド:小林 竜之ディア・クロウリー:宮本 充グリム:杉山 紀彰

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」に登場する主要キャスト情報が解禁!

ハーツラビュル寮の寮長である「リドル・ローズハート」を花江夏樹さん、同じくハーツラビュル寮の寮生「エース・トラッポラ」を山下誠一郎さん、「デュース・スペード」を小林千晃さん、「トレイ・クローバー」を鈴木崚汰さん、「ケイト・ダイヤモンド」を小林竜之さんが演じます。

また、ナイトレイブンカレッジの学園長である「ディア・クロウリー」を宮本充さん、お調子者のモンスター「グリム」を杉山紀彰さんが演じ、ゲームと変わらぬボイスキャスト陣がアニメーションでもキャラクターたちに命を吹き込みます。

さらに、情報解禁にあたりボイスキャスト陣より意気込みコメントが到着しました!

リドル・ローズハート CV.花江 夏樹さん コメント

長く携わってきた「ツイステ」がアニメーション化ということで非常に楽しみにしています!

ゲームの魅力的な世界観とキャラクターたちが、アニメーションでどのように表現されるのか楽しみです。

配信開始をお楽しみに!

エース・トラッポラ CV.山下 誠一郎さん コメント

多くのコンテンツにおいて「アニメーション化」というのは一つの山場・成果だと思っています。

ゲームという限られた表現の中でもあれだけ夢中になった物語、それを今度はアニメーションで楽しめる幸せを噛みしめています。

デュース・スペード CV.小林 千晃さん コメント

真面目で優等生なデュース、エースに怒るデュース、グリムに呆れるデュース、ワルなデュースなどなど、本当に多彩な彼の表情を見て目一杯演じられることが、僕自身非常に嬉しいです。

沢山の愛が詰まったアニメーションで描かれる「ツイステッドワンダーランド」の世界に、是非一緒に浸って楽しんでいただけますと幸いです。

いでよ!大釜!!

トレイ・クローバー CV.鈴木 崚汰さん コメント

企画が走り出した時期から考えると、僕が20歳前後の頃から人生を共にしている作品が、満を持してのアニメーション化。とてつもなく感慨深いです。

本当におめでとうございます。

「ツイステッドワンダーランド」の世界が映像でどのように表現されるのか楽しみです。

ナイトレイブンカレッジの造形や寮服、魔法など、注目して観たい点は沢山ありますが、1番注目すべきはトレイ先輩が「彼」の名を叫ぶシーンですよね。

また叫ぶんでしょうかねぇ…?

お楽しみに!!!

ケイト・ダイヤモンド CV.小林 竜之さん コメント

アニメーションならではのシナリオや、音楽、動くキャラクター達を見ることができるのが凄く楽しみです。

ゲームを愛し、応援してくださっている皆様に、アニメーションの方でも「ツイステ」の魅力が沢山お届けできるよう、毎回の収録を意気込んで参加させていただきました!

ディア・クロウリー CV.宮本 充さん コメント

祝・アニメーション化!

やった〜〜!

クロウリーが動く!

アニメーション化されるということは、つまりゲームが面白いからということでしょう?

そう思うとなおさら嬉しいです。

ゲームファンの方、アニメーションから入る方、どちらの方にも楽しんでいただけるよう頑張ります!

ご期待下さい!

グリム CV.杉山 紀彰さん コメント

ついに「ツイステッドワンダーランド」がアニメーションになるのか!

と本当に感慨深い思いでいっぱいです。

ゲームで「ツイステ」を楽しんでいらっしゃる皆様にも、アニメーションから初めてご覧になる方にも楽しめる工夫があるかも!

他のキャストの皆さん共々、素敵なアニメーション版をお届けするべく頑張っております。

素敵で楽しい作品になっていると思いますので放送開始を楽しみにお待ちください!

「にゃっはー!!」

物語の始まりを告げる「闇の鏡」が映された場面写真が解禁

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』初となる場面写真が解禁されました。

本編第一話のファーストカットとなるのは薄暗い空間に光が差し、姿を表した噴水と「闇の鏡」

ナイトレイブンカレッジの生徒たちは、闇の鏡によって魂の資質に合う、いずれかの寮に振り分けられます。

しかし、この闇の鏡に導かれ、予期せぬ入学者がナイトレイブンカレッジに迷い込みます―

物語の始まりを告げる闇の鏡から、本作がどう紡がれていくのか、早くも期待が高まるものとなっています。

AnimeJapan 2025『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ボイスキャスト登壇ステージ開催決定

開催日:2025年3月22日(土)

開催時間:18:30〜19:05

ステージ:GREEN STAGE

登壇者(予定):※敬称略

・花江 夏樹(リドル・ローズハート)

・山下 誠一郎(エース・トラッポラ)

・小林 千晃(デュース・スペード)

・杉山 紀彰(グリム)

・宮本充(ディア・クロウリー)

2025年3月22日・23日に開催される「AnimeJapan 2025」にて『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のボイスキャスト登壇ステージが GREEN STAGE にて開催されることが決定!

ナイトレイブンカレッジの新入生を迎えるため、花江夏樹さん、山下誠一郎さん、小林千晃さん、杉山紀彰さん、宮本充さんが登壇し、作品についてのトークを繰り広げます。

さらに、ディズニープラスブースでは物販の実施も決定。

5周年を迎える『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のグッズ販売に加え、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジをディズニープラスブースにて初めて販売されます。

※購入方法などの詳細は後日発表予定

※ステージの観覧には「ステージ応募権付入場券」が必要となります。詳細は「AnimeJapan 2025」公式サイトを確認ください

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」のキャスト情報や、物語の始まりを告げる「闇の鏡」が映された場面写真が解禁。

Disney+(ディズニープラス)にて2025年10月より独占配信されるオリジナルシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の紹介でした☆

