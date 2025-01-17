Ê¿¾¾°¦Íý¤¬ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡Ö¤¢¤ÎÆü¼º¤Ã¤¿Âº¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ê¿¾¾°¦Íý¡Ê60¡Ë¤¬ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö1¡¦17¡¡KOBE¡¡MEETING¡Á¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡Á¡×¡Ê¿À¸ÍÎû´¤ÁÒ¸ËK¡½wave¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ËþÀÊ120¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÆü¼º¤Ã¤¿Âº¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤òÀÚâøÂöËá¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¼ý±×¶â¤Ï¿ÌºÒ¡õ¸òÄÌ°ä»ù»Ù±ç»ÜÀß¡Ö¿À¸Í¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¡¢¡ÖÅìËÌ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¡ÊÀÐ´¬»Ô¡Ë¤È¡Ö¤ä¤Þ¤â¤È¸ì¤ê¤Ù¤Î²ñ¡×¡ÊµÜ¾ë¡¦»³¸µÄ®¡Ë¤ËÁ´³Û´óÉÕ¡£¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¿À¸Í¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ï¥¦¥¹´Ø·¸¼Ô¤ËÌÜÏ¿¤¬ÌÜÏ¿¤¬Â£¤é¤ì¡¢10ÉÃ´Ö¤ÎÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¡£
¡¡Ê¿¾¾¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£¿ÜËá¶è¤Î¼Â²È¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÁ´²õ¤·¤¿¤¬¡¢È¯ºÒ»þ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç½¢¿²Ãæ¡£¥¢¥Þ¥Ð¥ó¥É»þÂå¤ÎÃç´Ö¤éÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1¥«·î¸å¡¢¸Î¶¿¡¦¿À¸Í¤Î»°µÜ¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢¿ÌºÒ¤ËÁø¶ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¡Ö²Î¤Ç¿À¸Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¸µµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¡¢2¥«·î¸å¤ËÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£97Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉü¶½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¡£È¯ºÒ¤«¤é25Ç¯¤Î2020Ç¯¤Ë¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ²Î¤ÇÄÉÅé¤·¡¢Éü¶½»Ù±ç¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ÆÉü³è¡¢³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÌºÒ3¥«·î¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÈþ¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤·ÅÔ¡Á¤¬¤ó¤Ð¤í¤ä¡¡We¡¡Love¡¡KOBE¡Á¡×¡Êºî»ì¡¦°¤µ×Íª¡¢ºî¶Ê¡¦Ê¿¾¾°¦Íý¡Ë¤òµÒÀÊ¤È²Î¤¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÉô²°¤ÈY¥·¥ã¥Ä¤È»ä¡×¡¢¡ÖËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¡Á¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡×¤Ê¤É13¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¾¾¤Ï¼«¿È¤¬º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ö¤¢¤Î1·î17Æü¤Ë¿À¸Í¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÈïºÒÂÎ¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤äºÒ³²¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÂç¤¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶»×¤¤½Ð¤·¤Æ¿Í¤Ë¸ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦»ä¤Î¤¬´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤«»×¤¤½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£