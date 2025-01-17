µð¿Í¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡¡¹ÃÈå¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤é¤¬°ì·³¡¢¥É¥é1¡¦ÀÐùà¡¢¥É¥é2¡¦±ºÅÄ¤é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡µð¿Í¤Ï17Æü¡¢2025Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î³Æ·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢DeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀîÃ£Ìé¡¢¿·¿Í¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¹Ó´¬Íª¤¬°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢Æ±2°Ì¤Î±ºÅÄ½ÓÊå¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¢§ °ì·³
¡ÚÅê¼ê¡Û
11 ÅÄÃæ¾Âç
15 ÂçÀª
17 À¾´ÜÍ¦ÍÛ
19 »³粼°Ë¿¥
20 ¸Í¶¿æÆÀ¬
29 ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
31 ÀÖÀ±Í¥»Ö
33 ¥±¥é¡¼
45 ÅÄÃæ±ÍÅÍ
46 ËôÌÚÅ´Ê¿
49 ¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É
58 Á¥Ç÷Âç²í
62 ²£Àî³®
63 Àô·½Êå
65 ÀÐÀîÃ£Ìé
66 Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ
91 ËÙÅÄ¸¿µ
92 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
97 °æ¾å²¹Âç
99 µþËÜâÃ
¡ÚÊá¼ê¡Û
10 ¹ÃÈåÂóÌé
24 Âç¾ëÂî»°
27 ´ßÅÄ¹ÔÎÑ
67 »³À¥¿µÇ·½õ
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
2¡¡µÈÀî¾°µ±
5¡¡ÌçÏÆÀ¿
6¡¡ºäËÜÍ¦¿Í
25¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿
35¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ
40¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ
55¡¡½©¹Í¥¿Í
60¡¡¹Ó´¬Íª
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
7¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ
8¡¡´Ý²Â¹À
12¡¡ÇëÈø¶©Ìé
13¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
42¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
44¡¡º´¡¹ÌÚ½ÓÊå
50¡¡¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î
51¡¡ÀõÌîæÆ¸ã
¡ãÆó·³¡ä
¡ÚÅê¼ê¡Û
26¡¡º£Â¼¿®µ®
28¡¡¹â¶¶Îé
30¡¡¶áÆ£ÂçÎ¼
36¡¡ÇÏ¾ì»©Êå
41¡¡ÃæÀîâ«ÂÀ
47¡¡¿¹ÅÄ½ÙºÈ
53¡¡¹âÍüÍºÊ¿
57¡¡µÜ¸¶½Ù²ð
64¡¡Âç¹¾ÎµÀ»
001¡¡µÆÃÏÂçµ©
011¡¡»³ÅÄÎ¶À»
020¡¡¸ÍÅÄ²ûÀ¸
021¡¡¾¾°æñ¥
023¡¡ÅÄÂ¼Êþµ±
028¡¡ÉÙÅÄÎ¶
¡ÚÊá¼ê¡Û
22¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê
37¡¡·´ÂóÌé
94¡¡´îÂ¿Î´²ð
024¡¡ºäËÜÃ£Ìé
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
00¡¡ÅòÀõÂç
0¡¡ÁýÅÄÂçµ±
23¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹
32¡¡±ºÅÄ½ÓÊå
61¡¡ÁýÅÄ¡¡Î¦
002¡¡ÃæÅÄÊâÌ´
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
38¡¡²¬ÅÄÍª´õ
43¡¡½Å¿®¿µÇ·²ð
59¡¡¼ãÎÓ³Ú¿Í
009¡¡ºû¸¶Áà´õ
013¡¡¥Æ¥£¥Þ
037¡¡¥Õ¥ë¥×
051¡¡½®±Û½¨¸×
¢§ »°·³
¡ÚÅê¼ê¡Û
48¡¡ÅÄÃæÀéÀ²
90¡¡ÀÐÅÄ½¼ºã
012¡¡»°±º¹îÌé
014¡¡ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº
015¡¡ÎëÌÚ·½¿¸
016¡¡ÀéÍÕÎ´¹
018¡¡ÌÚ²¼´´Ìé
019¡¡±àÅÄ½ãµ¬
026¡¡µÈÂ¼Í¥À»Êâ
029¡¡À¾ÀîÊâ
030¡¡¿áÅÄ»ÖÆ»
034¡¡¿¹ËÜÅ¯À±
035¡¡¥ë¥·¥¢¡¼¥Î
041¡¡²«¶Ó¹ë
047¡¡³ûÂÇ±ÍÆó
054¡¡Ä¾¹¾ÂçÊå
063¡¡²ÖÅÄÐÒ¼ù
068¡¡ÂåÌÚÂçÏÂ
077¡¡ÀÐÅÄÈ»ÅÔ
¡ÚÊá¼ê¡Û
006¡¡ºäËÜÍ¦¿Í
010¡¡ÂçÄÅ°½Ìé
022¡¡µµÅÄ·¼ÂÀ
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
004¡¡Â¼»³¸»
005¡¡ÅÄ¾åÍ¥Ìï
007¡¡±§ÅÔµÜ°ªÀ±
008¡¡Áêß·Çò¸×
025¡¡ÃÝ²¼×Ò¶õ
027¡¡ËÌÂ¼Î®²»
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
003¡¡ÎëÌÚÂçÏÂ
031¡¡»°ÄÍÎ°À¸
033¡¡Ê¿»³¸ùÂÀ
044¡¡Âç¾ë¸µ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢DeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀîÃ£Ìé¡¢¿·¿Í¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¹Ó´¬Íª¤¬°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢Æ±2°Ì¤Î±ºÅÄ½ÓÊå¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÅê¼ê¡Û
11 ÅÄÃæ¾Âç
15 ÂçÀª
17 À¾´ÜÍ¦ÍÛ
19 »³粼°Ë¿¥
20 ¸Í¶¿æÆÀ¬
29 ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
31 ÀÖÀ±Í¥»Ö
33 ¥±¥é¡¼
45 ÅÄÃæ±ÍÅÍ
46 ËôÌÚÅ´Ê¿
49 ¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É
58 Á¥Ç÷Âç²í
62 ²£Àî³®
63 Àô·½Êå
65 ÀÐÀîÃ£Ìé
66 Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ
91 ËÙÅÄ¸¿µ
92 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
97 °æ¾å²¹Âç
99 µþËÜâÃ
¡ÚÊá¼ê¡Û
10 ¹ÃÈåÂóÌé
24 Âç¾ëÂî»°
27 ´ßÅÄ¹ÔÎÑ
67 »³À¥¿µÇ·½õ
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
2¡¡µÈÀî¾°µ±
5¡¡ÌçÏÆÀ¿
6¡¡ºäËÜÍ¦¿Í
25¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿
35¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ
40¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ
55¡¡½©¹Í¥¿Í
60¡¡¹Ó´¬Íª
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
7¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ
8¡¡´Ý²Â¹À
12¡¡ÇëÈø¶©Ìé
13¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
42¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
44¡¡º´¡¹ÌÚ½ÓÊå
50¡¡¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î
51¡¡ÀõÌîæÆ¸ã
¡ãÆó·³¡ä
¡ÚÅê¼ê¡Û
26¡¡º£Â¼¿®µ®
28¡¡¹â¶¶Îé
30¡¡¶áÆ£ÂçÎ¼
36¡¡ÇÏ¾ì»©Êå
41¡¡ÃæÀîâ«ÂÀ
47¡¡¿¹ÅÄ½ÙºÈ
53¡¡¹âÍüÍºÊ¿
57¡¡µÜ¸¶½Ù²ð
64¡¡Âç¹¾ÎµÀ»
001¡¡µÆÃÏÂçµ©
011¡¡»³ÅÄÎ¶À»
020¡¡¸ÍÅÄ²ûÀ¸
021¡¡¾¾°æñ¥
023¡¡ÅÄÂ¼Êþµ±
028¡¡ÉÙÅÄÎ¶
¡ÚÊá¼ê¡Û
22¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê
37¡¡·´ÂóÌé
94¡¡´îÂ¿Î´²ð
024¡¡ºäËÜÃ£Ìé
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
00¡¡ÅòÀõÂç
0¡¡ÁýÅÄÂçµ±
23¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹
32¡¡±ºÅÄ½ÓÊå
61¡¡ÁýÅÄ¡¡Î¦
002¡¡ÃæÅÄÊâÌ´
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
38¡¡²¬ÅÄÍª´õ
43¡¡½Å¿®¿µÇ·²ð
59¡¡¼ãÎÓ³Ú¿Í
009¡¡ºû¸¶Áà´õ
013¡¡¥Æ¥£¥Þ
037¡¡¥Õ¥ë¥×
051¡¡½®±Û½¨¸×
¢§ »°·³
¡ÚÅê¼ê¡Û
48¡¡ÅÄÃæÀéÀ²
90¡¡ÀÐÅÄ½¼ºã
012¡¡»°±º¹îÌé
014¡¡ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº
015¡¡ÎëÌÚ·½¿¸
016¡¡ÀéÍÕÎ´¹
018¡¡ÌÚ²¼´´Ìé
019¡¡±àÅÄ½ãµ¬
026¡¡µÈÂ¼Í¥À»Êâ
029¡¡À¾ÀîÊâ
030¡¡¿áÅÄ»ÖÆ»
034¡¡¿¹ËÜÅ¯À±
035¡¡¥ë¥·¥¢¡¼¥Î
041¡¡²«¶Ó¹ë
047¡¡³ûÂÇ±ÍÆó
054¡¡Ä¾¹¾ÂçÊå
063¡¡²ÖÅÄÐÒ¼ù
068¡¡ÂåÌÚÂçÏÂ
077¡¡ÀÐÅÄÈ»ÅÔ
¡ÚÊá¼ê¡Û
006¡¡ºäËÜÍ¦¿Í
010¡¡ÂçÄÅ°½Ìé
022¡¡µµÅÄ·¼ÂÀ
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
004¡¡Â¼»³¸»
005¡¡ÅÄ¾åÍ¥Ìï
007¡¡±§ÅÔµÜ°ªÀ±
008¡¡Áêß·Çò¸×
025¡¡ÃÝ²¼×Ò¶õ
027¡¡ËÌÂ¼Î®²»
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
003¡¡ÎëÌÚÂçÏÂ
031¡¡»°ÄÍÎ°À¸
033¡¡Ê¿»³¸ùÂÀ
044¡¡Âç¾ë¸µ