大人気ナイトブラ｢VIAGE｣が、サンリオキャラクターズとコラボ♡新デザインが登場

HRCが展開する、オリジナルインナーウエアブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」では、サンリオの人気キャラクター達とコラボをした限定アイテムを、2025年1月16日(木)より発売いたします。ポップアップストアで大好評だった、「おやすみシリーズ」の新デザインが登場!ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが登場

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654042

大人気のナイトブラ「VIAGE」から、サンリオの人気キャラクターとコラボをしたキュートなデザインが登場しています。

昨年の9月に伊勢丹新宿店で開催されたポップアップストアで好評を博した、サンリオキャラクターズ限定コラボアイテムの登場から約4カ月、新デザインでラインアップ。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオキャラクターズとのコラボアイテムの詳細

VIAGE×サンリオキャラクターズ

サンリオで人気のハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・ハンギョドンの全6種のデザインで登場。

キャラクター達が寝そべっている「おやすみシリーズ」は、つい集めたくなるかわいさですね。

ブラとセットで身に着けられる、VIAGEショーツも一緒に展開しています。

ブラサイズ:S/SM/M/ML/L/LL

ショーツサイズ:S/M/L/LL

人気の「VIAGEビューティアップナイトブラ」とは

バストが脇や上に流れるのを防ぎ、就寝中も優しくケアしてくれる人気のナイトブラです。着心地のよさも特徴的で、フィット感のある設計がポイントです。

バストの形を維持しながら、背中のお肉もしっかりとシェイプ。スタイリッシュに身に着けられる点も魅力的ですね。

人気のショーツは、就寝中の鼠径部の締め付けをおさえ、体の巡りに配慮した設計を採用。

ヒップポケットがついているので、お尻をつぶさずにスッポリと包み込んでくれます。ヒップラインの着圧が、お尻をしっかりと持ち上げてキープ。

サンリオとのコラボアイテムを試してみて

VIAGEビューティアップナイトブラから登場した、サンリオの人気キャラクターとのコラボアイテムをご紹介しました。

ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・ハンギョドンの全6種のキャラクター達が、パステルカラーがキュートなナイトブラとショーツにデザインされています。

全種類をそろえたくなるようなかわいさなので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。