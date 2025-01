昨季、リーグ3位から日本シリーズに進出し、26年ぶりに日本一に輝いたDeNAが17日、2月1日から行われる春季キャンプに参加するメンバーを発表した。ベテランの筒香嘉智(33)、主将の牧秀悟(26)、現役ドラフトで阪神から入団した浜地真澄(26)らがA班スタート。 ルーキーは三菱重工Westからドラフト1位で入団した竹田祐(25)、法政大からドラフト2位で入団した篠木健太郎(22)ら4人がA班となった。

A班は、沖縄・宜野湾市(ユニオンですからスタジアム宜野)で2月1日にキャンプインし、22日に巨人(宜野湾)、23日にヤクルト(浦添)とオープン戦を戦う。B班は2月1日から名瀬運動公園奄美川商球場(鹿児島・奄美市)でキャンプを行う。

【A班】

■投手

東克樹、竹田祐、伊勢大夢、大貫晋一、三嶋一輝、小園健太、山粼康晃、坂本裕哉、吉野光樹、篠木健太郎、松本凌人、森唯斗、若松尚輝、松本隆之介、A.ジャクソン、浜地真澄、中川颯、石田裕太郎、R.ウィック、宮城滝太、岩田将貴、A.ケイ、堀岡隼人、Y.ディアス、庄司陽斗

■捕手

松尾汐恩、戸柱恭孝、山本祐大、東妻純平、九鬼隆平

■内野手

林琢真、牧秀悟、T.オースティン、森敬斗、京田陽太、三森大貴、柴田竜拓、加藤響、井上絢登、知野直人

■外野手

桑原将志、度会隆輝、佐野恵太、筒香嘉智、梶原昂希、蝦名達夫

【B班】

■投手

石田健大、徳山壮磨、入江大生、森下瑠大、佐々木千隼、森原康平、坂口翔楓、京山将弥、平良拳太郎、中川虎大、橋本達弥、深沢鳳介、草野陽斗、清水麻成、金渕光希、H.マルセリーノ、今野瑠斗、吉岡暖、笠谷俊介

■捕手

伊藤光、益子京右、上甲凌大、近藤大雅

■内野手

石上泰輝、宮粼敏郎、田内真翔、蓮、小笠原蒼、西巻賢二、粟飯原龍之介、高見澤郁魅

■外野手

神里和毅、勝又温史、武田陸玖、関根大気、小針大輝



【A班スケジュール】

■期間

2024年2月1日(土)〜2月24日(月)

■休養日

2月5日(水)、10日(月)、14日(金)、19日(水)

■キャンプ地

ユニオンですからスタジアム宜野湾(沖縄・宜野湾市)

■期間中の練習試合&オープン戦予定

2月8日 紅白戦 12:30@宜野湾

2月11日 vs 中日 13:00 練習試合@北谷

2月12日 vs 中日(ファーム)13:00 練習試合@読谷

2月13日 vs 楽天 13:00 練習試合@宜野湾

2月15日 vs 中日 13:00 練習試合@宜野湾

2月18日 vs 巨人 13:00 練習試合@那覇

2月20日 vs ロッテ13:00 練習試合@宜野湾

2月22日 vs 巨人 13:00 オープン戦@宜野湾

2月23日 vs ヤクルト 13:00 オープン戦@浦添

2月24日 vs 阪神 13:00 練習試合@宜野座