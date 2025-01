Aile The Shotaが、3月16日(日)に開催する自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」に、スペシャルゲストとして、SKY-HI、SOTA(BE:FIRST)、MANATO (BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が発表された。SKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースし、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。

今回の発表にあわせ、映画のポスターを思わせるような、本公演のキービジュアルも解禁された。自身の音楽、存在、カルチャーをJ-POPシーンの中心にもっていくという強い意志を持つAile The Shota。その意志のもと、Chaki Zuluと共に制作したシティポップソング「踊りませんか?」を引っ提げて全国6都市6公演を周ったツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka”』を、自身の第一章の幕開けと定義づけ、本公演は「そんな第一章の集大成になるようなライブにしたい」という想いを込めている。2022年1月1st Single「AURORA TOKIO」でBMSGよりデビューし、アーバンな空気を感じる唯一無二の音楽性が評価され着実にキャリアを積み上げ、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースした彼の悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した歴史に残る”REAL POP”なライブとなることが期待される。<イベント情報>Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター2025年3月16日(日)東京・ガーデンシアター開場 16:00 / 開演 17:00出演者:Aile The Shota-Band-Bass: 森光奏太 (dawgss) /Keyboard: Hiromu /Drum: So Kanno(BREIMEN) /DJ: HIRORON-Guest Band Member-Guiter:Shin Sakiura /Sax:KenT(Soulflex)/Tranpet:Reiya Terakubo-Special Guest-SKY-HI/SOTA(BE:FIRST)/MANATO(BE:FIRST)/Maddy Soma/Kenya Fujita-Dance Crew-ODORI<チケット料金>・VIP指定席:33000(税込)※sold out・SS指定席:\11000(税込)※sold out・S指定席:\8800(税込)※座席指定※小学生以上有料、未就学児入場不可●最終先行受付中 (1/26(日) 23:59まで)お申し込みはこちら https://eplus.jp/ailetheshota-0316/<リリース情報>1st Album『REAL POP』https://orcd.co/ats_realpophttps://lit.link/ATSREALPOPHP:https://ailetheshota.tokyo/