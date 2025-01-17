●フライヤー <323A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：2月20日

　事業内容：ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」
　　　　　　の開発・運営

　仮条件決定日：1月31日
　想定発行価格：660円

　上場時発行済み株式数：331万8760株
　公募：27万5000株
　売り出し：38万1800株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万8500株
　ブックビルディング期間：2月3日～7日
　公開価格決定日：2月10日
　申込期間：2月12日～17日
　払込日：2月19日

　主幹事：みずほ証券

●ブッキングリゾート <324A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：2月21日

　事業内容：旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業
　　　　　　及び直営宿泊事業

　仮条件決定日：2月4日
　想定発行価格：1200円

　上場時発行済み株式数：570万株
　公募：30万株
　売り出し：113万2000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万4800株
　ブックビルディング期間：2月5日～12日
　公開価格決定日：2月13日
　申込期間：2月14日～19日
　払込日：2月20日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2025年1月17日]


株探ニュース