本日の【新規公開(IPO)】情報 (17日大引け後 発表分)
●フライヤー <323A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：2月20日
事業内容：ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」
の開発・運営
仮条件決定日：1月31日
想定発行価格：660円
上場時発行済み株式数：331万8760株
公募：27万5000株
売り出し：38万1800株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万8500株
ブックビルディング期間：2月3日～7日
公開価格決定日：2月10日
申込期間：2月12日～17日
払込日：2月19日
主幹事：みずほ証券
●ブッキングリゾート <324A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：2月21日
事業内容：旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業
及び直営宿泊事業
仮条件決定日：2月4日
想定発行価格：1200円
上場時発行済み株式数：570万株
公募：30万株
売り出し：113万2000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万4800株
ブックビルディング期間：2月5日～12日
公開価格決定日：2月13日
申込期間：2月14日～19日
払込日：2月20日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2025年1月17日]
株探ニュース