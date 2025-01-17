

●フライヤー <323A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：2月20日



事業内容：ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」

の開発・運営



仮条件決定日：1月31日

想定発行価格：660円



上場時発行済み株式数：331万8760株

公募：27万5000株

売り出し：38万1800株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万8500株

ブックビルディング期間：2月3日～7日

公開価格決定日：2月10日

申込期間：2月12日～17日

払込日：2月19日



主幹事：みずほ証券



●ブッキングリゾート <324A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：2月21日



事業内容：旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業

及び直営宿泊事業



仮条件決定日：2月4日

想定発行価格：1200円



上場時発行済み株式数：570万株

公募：30万株

売り出し：113万2000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万4800株

ブックビルディング期間：2月5日～12日

公開価格決定日：2月13日

申込期間：2月14日～19日

払込日：2月20日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2025年1月17日]





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