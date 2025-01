企業が安全かつ実践的に生成AI活用出来るソリューション！双日テックイノベーション／neoAI「販売代理店契約」締結

双日テックイノベーションは、今回生成AI技術を活用した企業向けソリューションを提供するneoAIと販売代理店契約を締結しました。

双日テックイノベーションは、今回生成AI技術を活用した企業向けソリューションを提供するneoAIと販売代理店契約を締結。

これにより、国内企業向けに総合生成AIサービスの提供を開始します。

近年、多くの企業が業務のDX化や競争力強化を目的とした生成AI活用に注目しています。

一方で、セキュリティ面での懸念から社内データの活用に慎重な姿勢を示す企業も多く、また生成AIの回答の正確性に関する課題も指摘されています。

このような状況から生成AIを導入しても十分な効果を得られない事例が見受けられます。

STech Iは、豊富な業務効率化のノウハウと、neoAIが提供する高度なセキュリティを備えた生成AIサービスと組み合わせることで、企業が安全かつ実践的に生成AI活用できるソリューションを提供していきます。

【サービス概要】

1. 生成AIパッケージおよび伴走支援サービスの提供開始

生成AIのオールインワンパッケージ「neoAI Chat」と同社が保有する業務ノウハウを組み合わせ、企業の実業務における安全かつ実用的な生成AI活用を支援するサービスを提供していきます。

2. 企業個別のニーズに応じたカスタマイズサービスの提供

企業個別のニーズに応じたカスタマイズソリューション「neoAI Solution」と、同社の保有する各種アプリケーションを組み合わせることで、基幹システムと生成AIの効果的な融合を実現します。

3. ローカルLLMの開発支援および環境構築の提供

汎用的な大規模言語モデル(Large Language Model、以下 LLM)ではなく、独自LLMの開発を支援する「neoAI Research」は、高度なセキュリティを確保しながら、企業個別のニーズに応じたローカルLLM構築をサポートします。

ローカルLLM運用には堅牢なインフラ基盤が不可欠です。

同社は長年培ったインフラ構築技術を活かし、ローカルLLM用基盤の構築を支援していきます。

