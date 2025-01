林技研は、代表 林 基弘が研究・開発した、絶滅危惧II類の植物「イヌトウキ」とその効果を多くの人へ知っていただくことを目的とした【奇跡の植物「イヌトウキ」と「書籍」を届けたい!プロジェクト】を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2025年1月16日よりスタートしました。

林技研 奇跡の植物「イヌトウキ」と「書籍」を届けたい!プロジェクト

林技研は、代表 林 基弘が研究・開発した、絶滅危惧II類の植物「イヌトウキ」とその効果を多くの人へ知っていただくことを目的とした【奇跡の植物「イヌトウキ」と「書籍」を届けたい!プロジェクト】を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2025年1月16日よりスタート。

同社代表の林は、「イヌトウキ」が犬・猫の腎臓疾患や、さまざまな不具合の改善に効果が認められることを世界で初めて発見。

2024年11月に第31回日本未病学会学術総会(於:金沢医科大学)にて発表した、希少でパワーを秘めた絶滅危惧II類の植物です。

■絶滅危惧II類の植物「イヌトウキ」とは

不老長寿の草として重用され、江戸時代には薩摩藩門外不出になるほどのもので、同種で漢方製剤登録のヒュウガトウキと異なり、【絶滅危惧II類】であることから栽培によってのみ利用が認められている非常に希少性の高い植物です。

数十種類のビタミンやミネラル、アミノ酸のほか「YN-1」(イソエポキシプテリキシン)と呼ばれる成分が多く含まれています。

「イヌトウキ」の栽培は容易ではなく、薬効性が高まるまでに育つまで5年かかり、栽培中は根腐れ対策を施して生育した希少な植物(絶滅危惧種)です。

収穫後の土地は、数年は作物が育たなくなるほど大地のパワーを秘めています。

■ペットブーム高齢化問題をも解決する「イヌトウキ」

昨今のペット事情として、飼い主の健康意識や医療技術の高まりにより高齢化が進んでいるものの、猫および小型犬においては5歳を超えるころから、腎機能の低下が多くみられるようになります。

同時に飼い主は高齢化に伴う腎臓ケアの重要性を意識しているものの、食事や生活環境に充分なケアをしている自負から「私のペットは大丈夫」と思い、腎臓疾患の発見が遅れることが頻発しています。

元々腎臓疾患を血液検査で発見することが早期発見の第一歩ですが、血液検査で判明する頃には10段階のうち6〜5程度まで機能低下しており、ましてや定期健診などをしていないペットは、日常の行動に異常を感じてから検査するために「手遅れ」となるケースが多発しています。

実際に腎臓疾患になると「不治の病」とまで言われるほど改善率は低く、食事療法や点滴で現状を維持するのが精一杯の治療である現実があります。

絶滅危惧II類の植物「イヌトウキ」を知っていただくことで、腎機能改善率が飛躍的に高いことから、効果的な腎臓ケアが簡単にでき、犬・猫そして飼い主の腎臓に対する悩みが軽減されると思われます。

「イヌトウキ」を原料としたヒト/犬・猫用サプリメントともに【医学団体日本成人病予防協会】の推奨品の指定を受け、特に犬・猫用はペット業界で初めて認定されました。

ヒト/犬・猫用いずれも国産原料、国内製造で安心して使えます。

※獣医師の指導のもとでのテスト段階の改善例や、発売後に購入し、早くも結果の出た改善症例をInstagramやアメーバブログで紹介しています。

■クラウドファンディング プロジェクト取組内容

目標金額は30万円でスタートします。

リターンの内容は、資金提供者に「イヌトウキ」のパワーを知っていただける、代表 林の著書『猫の腎臓が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』の紙書籍の提供。

電子書籍では、支援者としての個人名の記載、企業向けには企業名、HPとのリンクやPR画像の掲載が可能な権利権を用意されています。

また「イヌトウキ」原料のペット用サプリメント「JINパワー100」、ヒト用サプリメント「プレミアム イヌトウキ」を割引価格で購入いただけるサービスに加え、代表 林が運営する美容・健康サロンの施術チケットをプレゼントなど盛りだくさんで準備しています。

※リターン詳細は「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイトに記載しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 腎臓に対する悩みが軽減!林技研 奇跡の植物「イヌトウキ」と「書籍」を届けたい!プロジェクト appeared first on Dtimes.