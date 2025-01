全国のご案内マップが集結！ジオ・マーク「たびレシピ」

ジオ・マークは、全国の自治体やエリア情報関連事業者向けに、スマートフォンやPCから簡単に利用できるイラストマップのポータルサービス「たびレシピ」を開始しました。

ジオ・マーク「たびレシピ」

現在、「たびレシピ」は事前登録によりすでに多くの自治体に採用され、観光情報の発信や地域振興の一助となっています。

ジオ・マークは、エリア情報の魅力発掘からマップ作成、コンテンツ造成、持続的な活用、データ分析に至るまで、ワンストップで広範なサポートを提供しています。

■「たびレシピ」の主な特長と提供価値

1. 顧客との接点を創出、全国の観光地をつなぐイラストマップポータルサービス

日本地図をベースに、全国の観光地や地域情報が直感的に探せます。

ユーザーは視覚的にエリア情報を探すことができるため、多様なエリア情報との接点を創出します。

2. 無料から利用できるポータルサイト掲載

エリア情報の発信には、アカウント登録が必要です。

1アカウントごとに1つまで無料でエリアマップを「たびレシピ」に掲載することができ、幅広いユーザーにアプローチできます。

3. 有料オプションによる高機能な観光DX支援

・AI翻訳による案内マップの多言語化(中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、英語、フランス語など32言語が自動翻訳可能、来日観光客の90%以上の母国語をカバー)

・エリア情報データベース化、地域資源のCMSによる一元管理を可能に

・SEO対策、データ分析、サイトのアクセス数、スポットのアクセスランキング、ユーザー行動データの集計、効果測定を行い、プロモーションの成果を最大化

・バス・路線情報のデジタル表示 など

様々な有料オプションの組み合わせで効果的なエリア情報のデータ活用を実現します。

たびレシピメリット

4. 豊富な経験、広範なサポート体制

ジオ・マークは、これまで多くのエリアプロモーションの企画から、実施運営まで多くのノウハウを蓄積してきました。

エリア情報の魅力発掘に始まり、マップ作成、コンテンツ造成、活用支援、さらにデータ分析による戦略策定や補助金採択支援までをトータルでサポート。

地域の観光情報発信と経済活性化に貢献します。

広域なサポート体制

現在たびレシピでは、上記の取り組みによって生まれたエリアマップとして、京都市山科区の案内マップ「とっておきの山科」を公開しています。

エリアの魅力発掘から、マップの新規造成、スタンプラリーイベントを通じたマップ活用、多言語対応などを実現。

