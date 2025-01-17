Mrs. GREEN APPLE、総再生数TOP20による入門編的プレイリスト公開
Mrs. GREEN APPLEが本日1月17日、自身のストリーミング総再生数ランキングTOP20からなる入門編に最適なプレイリスト「Mrs. GREEN APPLEの入り口」をApple Music、LINE MUSIC、Spotifyで配信した。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画
史上初めてバンドで2年連続レコード大賞を受賞した「ライラック」が自身最速でストリーミング総再生数4億回を突破したほか、オリコンランキング(1/15付)で2週連続のデジタルランキング2冠を獲得、さらにBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”(1/15付)でも2週連続の首位を獲得するなど、2024年末からの勢いが止まらない。
Mrs. GREEN APPLEは、デビュー10周年の『MGA MAGICAL 10 YEARS』をキックオフする曲として1月20日(月)にデジタルシングル「ダーリン」をリリースする。
■公式プレイリスト「Mrs. GREEN APPLEの入り口」
配信リンク：https://lnk.to/MGA_iriguchi
Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyで配信中
▼Mrs. GREEN APPLEの入り口
01. 青と夏
02. 点描の唄 (feat. 井上苑子)
03. ダンスホール
04. インフェルノ
05. ケセラセラ
06. 僕のこと
07. Soranji
08. ロマンチシズム
09. ライラック
10. Magic
11. WanteD! WanteD!
12. ブルーアンビエンス (feat. asmi)
13. StaRt
14. 春愁
15. 私は最強
16. CHEERS
17. ニュー・マイ・ノーマル
18. コロンブス
19. ナハトムジーク
20. ANTENNA
■新曲「ダーリン」
2025年1月20日(月)配信開始
※NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング
1. ダーリン
2. ダーリン ~18祭Ver.~ (Live)
3. ダーリン Off Vocal
4. ダーリン ~18祭Ver. Off Vocal~ (Live)
5. ダーリン Instrumental
▶Mrs. GREEN APPLE『ダーリン』| 18Fes | NHK
https://youtu.be/ZazKGMXc7iM
▼「ダーリン」コンテンツ公開スケジュール
1/13(月) 12:00：Contents Calendar
1/14(火) 21:00：Cover Art
1/15(水) 21:00：MV Teaser Photo #1
1/16(木) 21:00：MV Teaser Photo #2
1/17(金) 21:00：MV Teaser Photo #3
1/18(土) 21:00：MV Teaser #1
1/19(日) 21:00：MV Teaser #2
1/20(月) 00:00：Digital Single
1/20(月) 21:00：Music Video
■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』
2025年2月26日(水)発売
予約リンク：https://lnk.to/ZMTW_EC
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29071 \19,800 (tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29102 \19,250 (tax in)
◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
◯GOODS
・MIXトートバッグ
・トラベルポーチセット
・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)
・クリアカード(SNS風 / 10種)
・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)
・シュシュ
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20144 \6,600 (tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)
▼収録内容
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された＜ゼンジン未到＞シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。
opening
・CHEERS
・VIP
・ANTENNA
・ロマンチシズム
・ツキマシテハ
・CONFLICT
・青と夏
・ライラック
・橙
・点描の唄
・Blizzard
・インフェルノ
・私は最強
・Loneliness
・アポロドロス
・L.P
・ナハトムジーク
・コロンブス
・Magic
・Dear
encore
・familie
・lovin’
・ダンスホール
・愛情と矛先
double encore
・我逢人
・ケセラセラ
●特典映像
Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)
楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
応援店：ステッカー(ライブ写真使用)
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
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◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト