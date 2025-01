Mrs. GREEN APPLEが本日1月17日、自身のストリーミング総再生数ランキングTOP20からなる入門編に最適なプレイリスト「Mrs. GREEN APPLEの入り口」をApple Music、LINE MUSIC、Spotifyで配信した。史上初めてバンドで2年連続レコード大賞を受賞した「ライラック」が自身最速でストリーミング総再生数4億回を突破したほか、オリコンランキング(1/15付)で2週連続のデジタルランキング2冠を獲得、さらにBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”(1/15付)でも2週連続の首位を獲得するなど、2024年末からの勢いが止まらない。

2025年1月20日(月)配信開始※NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング1. ダーリン2. ダーリン ~18祭Ver.~ (Live)3. ダーリン Off Vocal4. ダーリン ~18祭Ver. Off Vocal~ (Live)5. ダーリン Instrumental▶Mrs. GREEN APPLE『ダーリン』| 18Fes | NHKhttps://youtu.be/ZazKGMXc7iM▼「ダーリン」コンテンツ公開スケジュール1/13(月) 12:00:Contents Calendar1/14(火) 21:00:Cover Art1/15(水) 21:00:MV Teaser Photo #11/16(木) 21:00:MV Teaser Photo #21/17(金) 21:00:MV Teaser Photo #31/18(土) 21:00:MV Teaser #11/19(日) 21:00:MV Teaser #21/20(月) 00:00:Digital Single1/20(月) 21:00:Music Video

■デビュー10周年企画



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO10周年を記念して制作された新たなロゴを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定