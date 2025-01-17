Aile The Shota、自身最大規模のワンマンライブにSKY-HIやBE:FIRSTメンバーらゲスト出演
Aile The Shotaが3月16日に、自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演＜Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”＞を開催。その公演に、スペシャルゲストとしてSKY-HI、SOTA (BE:FIRST)、MANATO (BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が発表された。
あわせて、まるで映画のポスターを思わせるような、本公演のキービジュアルも解禁された。
Aile The Shotaの悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した、歴史に残る“REAL POP”なライブとなるだろう。
＜Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”＞
・日程：2025年3月16日(日)
・開場 16:00 / 開演 17:00
・会場：東京・ガーデンシアター
【出演者】
Aile The Shota
-Band-
Bass: 森光奏太 (dawgss) /Keyboard: Hiromu /Drum: So Kanno(BREIMEN) /DJ: HIRORON
-Guest Band Member-
Guiter:Shin Sakiura /Sax:KenT(Soulflex)/Tranpet:Reiya Terakubo
-Special Guest-
SKY-HI/SOTA（BE:FIRST）/MANATO（BE:FIRST）/Maddy Soma/Kenya Fujita
-Dance Crew-
ODORI
【チケット料金】
・VIP指定席：￥33,000（税込）※sold out
・SS指定席：￥11,000（税込）※sold out
・S指定席：￥8,800（税込）
※座席指定
※小学生以上有料、未就学児入場不可
最終先行受付中 （1/26(日) 23:59まで）
▽お申し込みはこちら
https://eplus.jp/ailetheshota-0316/