Aile The Shotaが3月16日に、自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演＜Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”＞を開催。その公演に、スペシャルゲストとしてSKY-HI、SOTA (BE:FIRST)、MANATO (BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が発表された。

あわせて、まるで映画のポスターを思わせるような、本公演のキービジュアルも解禁された。

自身の音楽、存在、カルチャーをJ-POPシーンの中心にもっていくという強い意志を持つAile The Shota。その意志のもと、Chaki Zuluと共に制作したシティポップソング「踊りませんか？」を引っ提げて全国6都市6公演を周ったツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2024 “odorimasenka”＞を、自身の第一章の幕開けと定義づけ、本公演は「そんな第一章の集大成になるようなライブにしたい」という想いを込めているという。

Aile The Shotaの悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した、歴史に残る“REAL POP”なライブとなるだろう。

＜Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”＞

【概要】
・日程：2025年3月16日(日)
・開場 16:00 / 開演 17:00
・会場：東京・ガーデンシアター

【出演者】
Aile The Shota

-Band-
Bass: 森光奏太 (dawgss) /Keyboard: Hiromu /Drum: So Kanno(BREIMEN) /DJ: HIRORON

-Guest Band Member-
Guiter:Shin Sakiura /Sax:KenT(Soulflex)/Tranpet:Reiya Terakubo

-Special Guest-
SKY-HI/SOTA（BE:FIRST）/MANATO（BE:FIRST）/Maddy Soma/Kenya Fujita

-Dance Crew-
ODORI

【チケット料金】
・VIP指定席：￥33,000（税込）※sold out
・SS指定席：￥11,000（税込）※sold out
・S指定席：￥8,800（税込）
※座席指定
※小学生以上有料、未就学児入場不可

最終先行受付中　（1/26(日) 23:59まで）
▽お申し込みはこちら
https://eplus.jp/ailetheshota-0316/