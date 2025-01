木村カエラが、20周年を記念するスペシャルボックス『KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX』を4月にリリースする。自ら厳選したベスト&セルフカバーアルバム『20years』では、「リルラ リルハ」「Magic Music」「マスタッシュ」などのベスト11曲に加え、「Jasper」では石野卓球(電気グルーヴ)、「Circle」ではミト(クラムボン)、「TREE CLIMBERS」では渡邊忍(ASPARAGUS)と、原曲と同じアレンジャーを迎え、さらに「happiness!!!」「BANZAI」では横山裕章、「Snowdome」ではTAIHEI(Suchmos)がアレンジを手がけ、オリジナルからスケールアップを試みた彩り豊かな全17曲入りのアルバムとなっている。

リリース情報



















『KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX』発売日:2025年4月16日(水)[完全生産限定BOX] [CD+BD+BOOK+BOX]品番:VIZL-2433税抜価格:20,000円【CD】『20years』収録内容︓ベスト&セルフカバー(全17 曲収録予定) *曲順未定★セルフカバーTREE CLIMBERS [2025] <Arrange︓渡邊忍(ASPARAGUS)>happiness!!! [2025] <Arrange : 横山裕章>BANZAI [2025] <Arrange : 横山裕章>Snowdome [2025] <Arrange : TAIHEI(Suchmos)>Jasper [2025] <Arrange︓石野卓球(電気グルーヴ)>Circle [2025] <Arrange︓ミト(クラムボン)>★ベストリルラ リルハ(2005)Magic Music(2006)マスタッシュ(2008)Ring a Ding Dong(2010)Sun shower(2012)TODAY IS A NEW DAY(2014)EGG(2015)HOLIDAYS(2017)MAGNETIC feat.AI(2022)Butterfly (From THE FIRST TAKE)(2023)Twenty(2024)【Blu-ray】『KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-』・2024年10⽉26⽇に⾏われた20 周年アニバーサリーライブ@⽇本武道館公演を全曲収録・Behind the scenes(武道館ドキュメント映像)・Director’s special projection videos(ステージビジョン映像)・Twenty (Music Video)【書籍】『20x20』●日本武道館ライブPHOTO -A サイド- 撮影 太田好治、ヤオタケシ●「幼少期から活動20年間について、これまでの人生を振り返る」パーソナルロングインタビュー●お気に入り衣装コレクション20●アニバーサリーライブのセットリスト、グッズ、ポスターアーカイブ●全アーティスト写真アーカイブ●イラストレーターCarpet.とのコラボレーションイラストアーカイブ●カエラが選ぶ歌詞とジャケット(セルフライナーノーツつき)●歴代マネージャー座談会●20年の活動年表●カエラによる楽曲制作時の手書きメモ&アイデアノート公開●カエラバンド&スタッフからの20 問20 答●未公開マネージャーフォト●木村カエラのお守りたちを紹介●カエラが書き下ろす「カエラへの手紙」●お気に入りグッズコーナー●ライブ本番までのルーティン紹介●武道館オープニング映像&撮影時撮り下ろし写真 撮影 半沢健●秘蔵プライベート写真●ファンへのメッセージ●日本武道館ライブPHOTO -B サイド- バックステージフォト*内容は一部変更になる可能性があります