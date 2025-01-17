TAKU INOUE、ZEPP SHINJUKU公演ゲストにkz(livetune)とPAS TASTA
TAKU INOUEが3月6日、東京・ZEPP SHINJUKUにて＜TAKU INOUE EXHIBITION MATCH＞を開催する。同公演のゲスト出演者が発表となった。
◆TAKU INOUE 画像
ゲストとして出演発表されたのはTAKU INOUEと親交の深いkz(livetune)と、TAKU INOUE本人がファンと公言をするPAS TASTA。 本イベントではさらなる追加発表も控えているとのことだ。
■＜TAKU INOUE EXHIBITION MATCH＞
2025年3月6日(木) 東京・ZEPP SHINJUKU
open17:30 / start18:30
出演：TAKU INOUE
ゲスト：kz(livetune) / PAS TASTA
▼チケット
\5,000
【ローソンチケット / チケットぴあ / イープラス抽選先行】
受付期間：1/17(金)19:00〜1/26(日)23:59
・ローソンチケット プレリク2次先行(抽選)：https://l-tike.com/takuinoue/
・チケットぴあ プレリザーブ先行(抽選)：https://w.pia.jp/t/taku-inoue-t/
・イープラス プレオーダー先行(抽選)：https://eplus.jp/taku-inoue/
Ⓒ VIA/TOY'S FACTORY
関連リンク
◆TAKU INOUE オフィシャルInstagram
◆TAKU INOUE オフィシャルTikTok
◆TAKU INOUE オフィシャルYouTubeチャンネル