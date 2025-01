Vaundyが、現在開催中の全国ツアー『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』さいたまスーパーアリーナ公演の冒頭部分を、1月19日に各SNSにて無料配信する。

今回は、YouTube、X(旧Twitter)、LINE VOOM、TikTokにて、ライブの冒頭から2曲目のパフォーマンス終了までを配信。そのほか、過去のライブ映像より「踊り子」「花占い」「そんなbitterな話」「常熱」の4曲もあわせて配信される。なお、U-NEXTではライブ本編を全て視聴可能だ。

また、U-NEXTではパッケージ化されていないライブ映像『Vaundy one man live at BUDOKAN“深呼吸”』『Vaundy one man live tour“replica”』『Vaundy one man live“HEADSHOT”at Makuhari Messe』に加え、MV34本も配信されている。

(文=リアルサウンド編集部)