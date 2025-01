【ラ・リーガ第20節プレビュー】後半戦初戦、CL再開控える上位陣は格下と対戦！

スーペル・コパ・デ・エスパーニャ参戦組を除くチームにとって前半戦最終戦となった第19節は、アトレティコ・マドリーが勝利を収めて首位浮上。前半戦の王者に輝いた。ミッドウィークにコパ・デル・レイのラウンド16が開催され、週明けにはUEFAコンペティションのリーグフェーズが再開される超過密日程のなかでの開催となる後半戦初戦。上位陣はいずれもボトムハーフに沈む下位との取りこぼし厳禁の一戦に臨む。

公式戦15連勝で首位のアトレティコは、チャンピオンズリーグ(CL)で公式戦10連勝中のレバークーゼンとの注目の対決を控えるなか、今節は16位に沈むレガネスとのアウェイゲームに臨む。リーグ前節は前半の良い時間帯に先制点を奪えずも、後半序盤にFWフリアン・アルバレスが決めたゴールを守り切ってウノセロ勝利。続くコパではセグンダのエルチェ相手にFWセルロートのドブレーテの活躍などで4-0の圧勝。年が明けてからもその勢いは止まらず。週明けの絶好調同士の重要な一戦に向け、ある程度のターンオーバーは見込まれるが、前線を中心に良い形でハイレベルのポジション争いが繰り広げられており、仮に難しい流れになっても勝負所の交代策で局面を打開し、勝ち点3を持ち帰れる可能性は高い。その首位チームを1ポイント差で追うレアル・マドリーは、週明けに勝ち点3必須のレッドブル・ザルツブルク戦を控えるなかで14位のラス・パルマスとのホームゲームに臨む。スーペル・コパ決勝でのクラシコ惨敗で今季7冠の夢が潰えたエル・ブランコは、直近のコパでもセルタに後半終盤の連続失点で2点差を追いつかれ、延長戦まで持ち込まれる失態を演じた。それでも、延長戦でFWエンドリッキの圧巻のドブレーテに、MFバルベルデの鮮烈なミドルシュートによって一気に3点を重ねて5-2の勝利。完璧なバウンスバックとはならずも、ひとまず悪い流れを払しょくした。現状のザルツブルクの状態を考えれば、普通に戦えばホームで問題なく勝ち点3を獲得できそうだが、最善を尽くす上で今回のラス・パルマス戦ではターンオーバーも視野に入れたい。そのなかで出場機会に飢えるエンドリッキやMFギュレルらの抜擢を期待したい。マドリード勢を6ポイント差で追う3位のバルセロナは、15位のヘタフェとのアウェイゲームでリーグ連敗ストップを狙う。劣勢必至と見られたスーペル・コパでは先制点を奪われたものの、自慢の攻撃陣を中心に宿敵を完全に凌駕しマニータの大勝。続くコパではFWレヴァンドフスキら一部主力を温存も、FWラミン・ヤマルとDFクンデの右サイドに、MFダニ・オルモの“ファルソ・ヌエベ”が完璧に機能。5-1の2戦連続マニータでベスト8進出を決めた。週明けのCLは中2日で難敵ベンフィカとのアウェイゲームとなるため、引き続きターンオーバーを敢行する可能性は高いが、リーグ戦でタイトル争いに踏みとどまるうえでは勝ち点3奪取が必至。ファウルを辞さないヘタフェ相手に消耗戦を避ける上では前半でゴールを重ね、後半にFWパウ・ビクトルやFWフェラン・トーレス、MFフェルミン・ロペスらを投入し、逃げ切りに持ち込む展開としたい。MF久保建英を擁する7位のレアル・ソシエダは、最下位に低迷するバレンシアとのアウェイゲームに臨む。2024年の終盤は厳しい戦いを強いられたが、2025年は公式戦3連勝と最高の滑り出しを見せるラ・レアル。とりわけ、年末年始の休養で状態を上げた久保の存在感は凄まじく、前節は難敵ビジャレアルにスーペルゴラッソでチームをウノセロ勝利に導くと、直近のコパではラージョ相手に先制点のアシストを含む異次元のパフォーマンスを披露。3-1の完勝に貢献した。週明けのヨーロッパリーグ(EL)ではリーグフェーズ無敗で首位のラツィオとのアウェイゲームを控えており、超過密日程の状況で久保ら一部主力を温存したいところだが、スタメン向きの日本人エースをスタートから起用し、前半で試合を決める展開に持ち込む形がベター。指揮官イマノルの用兵に注目したいところだ。FW浅野拓磨を擁する6位のマジョルカは同勝ち点で5位に位置するビジャレアルとの上位対決に挑む。スーペル・コパではマドリーに完敗したものの、コパ敗退に伴い比較的日程面に余裕があるなかで臨む今節。先月中旬に戦列復帰の浅野も状態を上げてきており、後半戦での爆発を期待したいところだ。ここまで4位と上位争いに踏みとどまるアスレティック・ビルバオは、12位のセルタとのアウェイゲームに臨む。リーグ戦では相変わらず粘り強く勝ち点を積み重ねているが、直近のコパではオサスナに2-3で敗戦。ベスト16敗退で大会連覇を逃した。今回の一戦では持ち味の堅守を再構築するとともに、コパ敗退からのリバウンドメンタリティを示したい。その他ではミランとのCLを控える8位のジローナと13位のセビージャの一戦、ともに降格圏に沈むエスパニョールvsバジャドリーの下位対決にも要注目だ。《ラ・リーガ第20節》1/17(金)《29:00》エスパニョール vs バジャドリー1/18(土)《22:00》ジローナ vs セビージャ《24:15》レガネス vs アトレティコ・マドリー《26:30》ベティス vs アラベス《29:00》ヘタフェ vs バルセロナ1/19(日)《22:00》セルタ vs アスレティック・ビルバオ《24:15》レアル・マドリー vs ラス・パルマス《26:30》オサスナ vs ラージョ《29:00》バレンシア vs レアル・ソシエダ1/20(月)《29:00》ビジャレアル vs マジョルカヨーロッパ最高峰の熱い戦い日本人も多数出場しているCL&ELをWOWOWで観よう