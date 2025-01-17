¡Ö¸«ÃÎ¤é¤ÌLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤µ¤ì¡Ä¡×30Âå½÷À¤¬150Ëü±ß¤ÎSNS·¿Åê»ñº¾µ½Èï³²¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤Î½÷À¤¬150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯10·î30Æü¡¢½÷À¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇTikTok¤ò»ëÄ°Ãæ¤Ë¡Ö¾¯³Û¤Ê¤ë¤â²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¹ð¤ËÌÜ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¹¹ð¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éLINE¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖFXÅê»ñ¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖFX¥ªー¥È¥È¥ìー¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢Áê¼ê¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¹ç·×150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤éÅê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº¾µ½¤Î¼ê¸ý¡£¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£