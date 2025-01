女優の広末涼子が、17日にインスタグラムを更新し、美しい素肌があらわになった最新ショットを公開。「疲れが吹っ飛びました!」といった反響が寄せられている。金曜日のこの日、広末は「今週もおつかれさまでした」「寒い日が続きますが、どうか良い週末をお過ごしください」と呼びかけた。先日には、3月29、30日に台湾・高雄で開催される野外音楽フェス「大港開唱 MEGAPORT FESTIVAL」に出演することが発表されたばかりの広末。文末には「I’m looking forward to Taiwan in March.」と英文を添えている。

この投稿のコメント欄にはファンから「世界で一番顔が好きです」「疲れが吹っ飛びました!ありがとうございます」「めっちゃ綺麗過ぎ」「いつも素敵」と反響が集まっていた。■広末涼子高知県高知市出身の44歳。かつてはアイドル・歌手としても活動、1990年代後半に「ヒロスエブーム」を巻き起こし、ややボーイッシュな中性的イメージで当時のグラビア界を席巻した。歌手として「MajiでKoiする5秒前」などのヒット曲でも知られる。昨年2024年2月に26年間所属していたフラームを独立し、新たな個人事務所R.Hを立ち上げた。引用:「広末涼子」インスタグラム(@ryoko_hirosue_official)