【生ブラックサンダー 至高の三重奏】1月21日 発売予定価格:2,500円(通常販売は1月21日を予定)

有楽製菓は、チョコ菓子「生ブラックサンダー 至高の三重奏」を1月21日に発売する。価格は2,500円。

本商品はチョコ菓子「ブラックサンダー」のザクザク感に柔らかさと濃厚な味わいの生チョコレートを組み合わせたバレンタイン限定商品。カカオが香るコーティングチョコとチョコチップと生チョコレートの3つのチョコ要素が織りなす三重奏の味わいが楽しめる。

